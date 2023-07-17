Компании затягивают депозиты

Срок размещения рублевых средств юридических лиц на депозитах удлиняется, тогда как валютных — сокращается, следует из данных ЦБ. Банкиры подтверждают тенденцию. По мнению экспертов, она связана со стабилизацией экономической ситуации и низкой доходностью валютных депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первом полугодии наибольшая доля рублевых средств юрлиц — до 40% (11 трлн руб.) — находилась на коротких депозитах менее 30 дней, тогда как доля средств на длинных депозитах от трех лет составила 7% (2 трлн руб.), следует из данных ЦБ. Но доля средств в рублях на коротких депозитах показала сокращение на 10 п. п. к началу июня. Максимальная доля средств юрлиц банков в валюте пришлась на длинные депозиты — до 71% (4 трлн руб.) и также сократилась на 10 п. п. к первому месяцу лета, следует из данных регулятора.

Параллельно корпоративные клиенты банков замещают доллар и евро юанями. Так, по данным ЦБ, к началу июня доля недружественных валют сократилась до 58% от общего объема валютных депозитов, тогда как в начале года превышала 76% (см. “Ъ” от 13 июня 2023 года).

Банкиры и эксперты подтверждают тренд. Так, главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отмечает, что доля рублевых средств юрлиц, размещенных на срок до 30 дней, снизилась с 41% до 31%, тогда как на депозитах сроком от 30 до 90 дней выросла с 24% до 33%. Другие банки из топ-10 не ответили на запросы “Ъ”. Краткосрочные рублевые вклады на срок до 30 дней сократились на 2,8 трлн руб., но на 2,5 трлн руб. выросли остатки на вкладах от 31 до 90 дней, уточняет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

По мнению экспертов, тренд связан со стабилизацией экономической ситуации. «Макроэкономические стрессы привели к укорачиванию горизонта инвестиций,— поясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Юрлица поддерживают на текущих счетах остатки для расчетов, а профицит ликвидности размещают в краткосрочные депозиты». Доля валютных депозитов в целом невысока, при этом краткосрочные продукты приносят очень низкую доходность — валюта нужна корпоративному сектору в основном для расчетов, а не для сбережения, продолжает господин Уклеин.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, еще в прошлом году номинальная доходность в долларах и евро ушла в отрицательную зону, эти валюты фактически абсорбировались на денежном рынке. Депозиты в юанях набирают популярность, но даже в перспективе это далеко не тот удельный вес, который занимали валютные пассивы до 2022 года.

В результате доходность валютных вкладов не сильно зависит от временного горизонта, при этом трансакционная функция валюты сведена к минимуму. В такой ситуации корпоративные клиенты предпочитают иметь валюту на счетах для реализации задач внешнеэкономической деятельности, поясняет эксперт. «Клиенты увидели, как уверенно прошел отечественный банковский сектор период нестабильности прошлого года, что внесло свой вклад по увеличению потенциала увеличения депозитной базы»,— уточняет господин Бархота.

Эксперты считают, что тенденция сохранится и популярность долгосрочных депозитов будет повышаться. По мере увеличения разрыва между долгосрочными и краткосрочными депозитами (сейчас это 0,5–1,5 п. п.) интерес к долгосрочным продуктам вырастет, отмечает господин Бархота, поясняя, что эти процессы стимулирует рост инфляции и процентных ставок.

Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян обращает внимание, что за шесть месяцев 2023 года ключевая ставка Банка России не изменилась: «Для сохранения устойчивых темпов привлечения средне- и долгосрочных рублевых депозитов банки вынуждены повышать индикативы по депозитным продуктам на 1–2 года месяца еще до подъема ключевой ставки Банка России на 0,5–1 п. п.».

Юлия Пославская