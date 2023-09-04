Госстройки в реальном времени

Правительство намерено с 2024 года внедрить систему мониторинга строительства объектов с бюджетным финансированием — Минстрой подготовил проект, предусматривающий ее создание на базе системы «Электронный бюджет». Суть — в отслеживании достижения контрольных точек, начиная от получения заключения госэкспертизы и заканчивая регистрацией прав на объект, в режиме реального времени для выявления рисков затягивания строительства. Участники рынка инициативу поддерживают, отмечая, что это поможет в борьбе с «незавершенкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для бюджетных строек планируется ввести новую систему мониторинга в реальном времени — Минстрой разработал проект постановления, включающий такую процедуру в порядок реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), мониторинг будет организован в системе «Электронный бюджет» и начнется с 2024 года. В систему будут погружаться сроки достижения контрольных точек — регионы будут представлять информацию об их фактическом исполнении. Корректировка сроков запрещена, за исключением двух случаев: при изменении профильных госпрограмм и при сокращении субсидии региону на софинансирование строительства.

Инициатива укладывается в общую перестройку управления государственными капвложениями, начатую в 2020 году из-за критики ФАИП в связи с медленным освоением бюджетных средств и появлением «недостроев». После этого правительство сделало ФАИП более гибкой, разрешив «переброску» средств между объектами, и начало выстраивать четкую вертикаль управления. Так, в 2021 году был создан «Единый заказчик в сфере строительства» для завершения проблемных объектов, в 2022 году Минстрою были переданы полномочия Минэкономики по формированию ФАИП (см. “Ъ” от 18 апреля 2022 года), также правительством утвержден план «нового подхода» к борьбе с недостроями (см. “Ъ” от 5 апреля 2022 года).

Проект разработан Минстроем во исполнение «дорожной карты», утвержденной двумя вице-премьерами — ответственным за стройку Маратом Хуснуллиным и главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. В аппарате последнего пояснили, что «карта» совершенствует систему контроля реализации нацпроектов и госпрограмм — сейчас она представляет собой автоматизированную систему управления, основанную «на измеримых данных, а не экспертных оценках, то есть в цифровой системе отражены фактические данные о сроках и достигнутых результатах, а также рисках отклонения». В аппарате Марата Хуснуллина “Ъ” пояснили, что сейчас ведется подготовка нормативных актов и информационно-технического обеспечения для мониторинга госстроек, а также «в пилотном режиме проводится апробация». Система, добавляют там, позволит получать в режиме реального времени информацию о том, на какой стадии находится строительство, выявлять риски на каждой стадии, чтобы «иметь возможность своевременно принимать управленческие решения — например, при отставании в строительстве одного объекта финансирование может быть направлено на ускоренную реализацию других». Для мониторинга выбраны девять обязательных контрольных точек — от получения заключения госэкспертизы и разрешения на строительство до ввода объекта и регистрации прав на него.

Участники строительного рынка инициативу поддерживают. Как отмечает гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев, сфера капвложений требует особенного контроля — «установление ключевых точек каждого проекта и формирование регламента реагирования станет важной частью обеспечения эффективности бюджетного процесса». Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, мониторинг окажет «исключительно положительное воздействие», так как позволит своевременно предупредить сбои исполнения ФАИП. По словам главы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, мониторинг является важным условием завершения объектов в срок и недопущения появления «незавершенки» — «система позволяет обеспечить прозрачность строительных процессов», а запрет на корректировку сроков достижения контрольных точек усилит контроль над ходом строек.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков