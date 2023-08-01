Им прибыль строить и жить помогает

Подрядчики госстроек, у которых традиционно низкая прибыль, через депутатов Госдумы просят правительство позволить им не сокращать сумму контракта в случае экономии на стройматериалах, оборудовании или при применении более усовершенствованных технологий. Сейчас у таких компаний нет мотивации экономить, так как излишние средства придется вернуть заказчику. Участники рынка говорят, что мера давно назрела, но опасаются ее бюрократизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергея Пахомова, направленное 19 июля главе Минстроя Иреку Файзуллину и министру финансов Антону Силуанову. Депутат просит правительство дать возможность подрядчикам госстроек в случае экономии ими в рамках таких контрактов на материалах, оборудовании и производстве без ущерба качеству считать полученные средства прибылью компании.

В Минфине не ответили на запрос “Ъ”. В Минстрое заявили “Ъ”, что предложение требует детальной проработки, и обещают выработать «надлежащую правовую оценку» по этому вопросу.

Действующее законодательство практически никак не мотивирует подрядчиков госстроек использовать более совершенные технологии, улучшать производительность труда и оптимизировать собственные закупки, поясняет первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, по существующим нормам любая экономия средств в рамках госконтракта — без разницы благодаря чему она была бы достигнута — подрядчику невыгодна, а зачастую «даже вредна».

Сметная прибыль в строительстве рассчитывается на базе определенных процентов от общего фонда оплаты труда, то есть использование более совершенной технологии строительных работ, сокращающей использование труда рабочих, невыгодно, подтверждает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. При этом сейчас средние зарплаты в этом сегменте ниже рыночных на 20–30%, эту разницу строительные компании платят из своей прибыли, добавляет гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук.

В случае замены материалов и сохранении эксплуатационных характеристик объекта, сэкономленные средства снимаются с подрядчиков, в то время как удорожание работ не доплачивается без проведения повторной экспертизы, подтверждает гендиректор ООО «Стройкомплекс» Евгений Стародубцев. Инициатива по повышению прибыли давно назрела, отмечает Хусейн Плиев.

По словам гендиректора Sherpa Group Александры Галактионовой, сейчас многие подрядчиков работают на грани рентабельности, а иногда убыточны. Госпожа Ярмальчук поясняет, что маржинальность в дорожно-мостовом строительстве находится на уровне 4%, что меньше, чем в сельском хозяйстве или добыче ископаемых, при этом инфляция в строительстве выше средней по экономике примерно вдвое.

Низкий уровень прибыли по госконтрактам — одна из причин нежелания подрядчиков участвовать в таких проектах. Из обращения Сергея Пахомова следует, что в 2022 году из 107 тыс. закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту, проведенных государством, несостоявшимися признаны 61 тыс. Из них впоследствии было заключено только 41 тыс. контрактов, 19 тыс.— так и не нашли подрядчиков. Основной объем несостоявшихся торгов приходится на закупки до 100 млн руб. Число несостоявшихся тендеров только будет расти, если не изменится подход, настаивает господин Стародубцев.

На этом фоне снижается, в частности, и обеспеченность подрядных компаний строительными контрактами. В июне 2023 года показатель сократился до 2,7 месяца, в то время как в феврале подрядчики были загружены в среднем на 5,1 месяца вперед (см. “Ъ” от 3 июля).

В то же время Александра Галактионова считает, что если даже инициатива будет принята, то она не особо повлияет на положение подрядчиков и их прибыль. Если процесс обоснования экономии будет прозрачным и понятным для компаний, это, возможно, мотивирует их использовать новые технологии, но эффект будет ощутим не раньше, чем через пару лет, добавляет она. В случае бюрократизации механизма, резюмирует эксперт, компаниям снова придется прикладывать много усилий, чтобы обосновать законность и технологичность примененных решений, и им вряд ли захочется пользоваться предлагаемой мерой.

Дарья Андрианова