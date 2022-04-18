Государство узнало в себе инвестора

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Правительство зафиксировало постановлением №655 от 14 апреля 2022 года новую структуру обсуждения бюджетных инвестиций в строительство. Для использования бюджетных капвложений в качестве контрсанкционного стимула для экономики в РФ будет запущена новая госпрограмма — пятилетняя комплексная (межотраслевая) программа «Строительство». Управлять ей будет правкомиссия по региональному развитию под руководством профильного вице-премьера Марата Хуснуллина, согласовывать — Минфин, Минстрой и Минэкономики, а отвечать за исполнение — Минстрой. При этом ранее выделявшаяся в отдельную сущность федеральная адресная инвестпрограмма (ФАИП) теперь станет результатом сопряжения программы «Строительство» с системой «Электронный бюджет» с тем же пятилетним горизонтом — власти рассчитывают, что это сформирует предсказуемый спрос на работы и материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил смену схемы контроля бюджетных строек потребностью в ускорении строительного цикла и удлинении горизонта планирования под санкциями — «строительство должно оставаться одним из драйверов экономики». «Нами были сформулированы новые правила формирования программы капитальных вложений, которые позволят обеспечить пятилетний горизонт планирования и сократить перечень необходимых документов для формирования программы»,— пояснил чиновник.

Управлением программой «Строительство» займется президиум правкомиссии по региональному развитию (ее возглавляет господин Хуснуллин, сейчас комиссия занимается инфраструктурными проектами) — в частности, этот орган совместно с министерствами будет оценивать выполнимость техзаданий, чтобы сбалансировать программу «и не допустить появления в ней объектов, не обеспеченных финансированием, что ведет к появлению долгостроев», отметил вице-премьер. Напомним, ФАИП — документ, который объединяет бюджетные расходы на госстройки, до сих пор речь шла о почти 3 трлн руб. на 2022–2024 годы. Формированием программы ежегодно занималось Минэкономики, которое и оценивало ее реализацию (см. «Ъ-Онлайн»).

Как правительство брало стройки в свои руки Перестройка системы управления государственными капвложениями началась еще в 2020 году — на фоне ежегодной критики эффективности ФАИП, связанной с освоением бюджетных средств и появлением «недостроев», Михаил Мишустин поручил создать «четкую вертикаль» управления в отрасли. Первым шагом в этом направлении стало создание в начале 2021 года ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (функции ее учредителя от лица РФ осуществляет Минстрой), в ведение которой было передано около 120 объектов (около 1,8 млн кв. м) шести учреждений, выполнявших ранее функции подрядчиков для Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Сейчас «Единый заказчик» контролирует строительство 156 объектов на 260 млрд руб.— в этом году планируется завершить 15 строек. В общей сложности за три года ППК рассчитывает закончить 70 объектов. Ситуация с реализацией ФАИП начала выправляться в 2020 году — с появлением антикризисных полномочий правительства, позволяющих перераспределять средства внутри ФАИП без внесения изменений в закон о бюджете (с текущего года это постоянный механизм). 2020 год стал самым успешным с точки зрения эффективности ФАИП за три года (исполнение составило 90%). Впрочем, согласно докладу Минэкономики об исполнении ФАИП в 2021 году, показатели реализации программы несколько ухудшились. Так, в 2021 году было завершено 63,5% запланированных к вводу объектов (в 2020 году — 65,8%), что связано с резким ростом цен на стройматериалы, повлекшим за собой пересмотр стоимости и корректировку проектов, а также остававшимися ковидными ограничениями. Кассовое исполнение осталось на довольно высоком уровне — 87,6% от предусмотренных на год 846,3 млрд руб. Евгения Крючкова

При комиссии будет создана специальная рабочая группа для оперативного согласования включения объектов и мероприятий в ФАИП. При этом до конца 2022 года обновленной структуре управления госстройками предстоит провести проверку их эффективности. Запуск госпрограммы «Строительство» синхронизирован по срокам с окончанием ревизии инвестпроектов — она заработает с 1 января 2023 года. Нынешний департамент ФАИП Минэкономики будет разделен — часть его перейдет в Минстрой, другая останется в ведомстве, так как за ним сохранятся полномочия по оценке эффективности строительных госинвестпроектов и их общеэкономического значения — и право на согласование их включения в ФАИП.

Сам процесс включения строек за госсчет в ФАИП в постановлении описывается трехэтапным: сначала предложения ведомств по строительству за счет бюджета будут рассматривать Минстрой, Минэкономики и Минфин, затем — рабочая группа правкомиссии, а затем — ее президиум, который будет принимать окончательное решение. При этом сроки согласований сократятся в несколько раз. Минуя комиссию, внести объект в программу можно будет только актом Белого дома, при этом финансирование включенных в программу строек будет автоматически отражаться в системе «Электронный бюджет».

Эксперты ждут, что централизация повысит управляемость госстроительства: так, вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская отмечает, что до сих пор ФАИП объединяла множество проектов различных ведомств, при этом Минэкономики как координатор «фактически отчитывалось за реализацию мероприятий, на которые не имело возможности управляющего воздействия». «Можно отметить множество недостатков при планировании и реализации расходов на ФАИП: часто срываются сроки, не выполняются предусмотренные сметами расходы»,— говорит директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. Поэтому, полагает она, передача функций Минстрою позволяет надеяться на более четкое выполнение задач ФАИП, а управление правкомиссией — на предотвращение ошибок и более жесткий контроль исполнения программы.

Олег Сапожков, Евгения Крючкова