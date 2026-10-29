Третий элемент
Jumeirah Marsa Al Arab в Дубае
Архитектор из Южной Африки, основатель и партнер дубайского бюро Killa Design Шон Килла заворожен суперъяхтами — громадами длиной от 24 метров и водоизмещением от 100 тонн. На них располагаются вертолетные площадки и бассейны, кинотеатры и тренажерные залы, а каюты и салоны отделывают древесиной драгоценных пород, редким камнем, кожей и тканями ручной работы. Килла, захваченный идеей жизни на борту, спроектировал отель в стилистике авангардной суперъяхты, Jumeirah Marsa Al Arab, который составил архитектурную рифму знаковому небоскребу Дубая — «парусу» Jumeirah Burj Al Arab и не менее узнаваемой «волне» Jumeirah Beach Hotel.
В его интерьерах почти нет резких прямых углов — преобладают плавные текучие линии и формы. 3D-керамическая стена лобби глубокого синего цвета напоминает океанские волны. Фойе разделено арабскими решетками машрабия на уютные лаунж-зоны, создающие ощущение частной жилой гостиной, а не гранд-отеля. В Jumeirah Marsa Al Arab 386 номеров и люксов, 82 эксклюзивные резиденции и марина для суперъяхт на 82 места.
Дизайн помещений отражает характер города, возведенного на побережье: текстуры в морском стиле, мебель ручной работы и материалы местного производства. В отделке использованы полированный мрамор, темное и светлое дерево ценных пород, текстурированные ткани, шелковые ковры и хрустальные светильники ручной работы, изделия из кожи и сияющие латунные детали.
На фоне палитры в оттенках заката, бежевых, кремовых и сине-бирюзовых тонах все это смотрится без вычурности, обещая комфорт. В номерах установлены кровати с высокими рифлеными бежевыми изголовьями, отделанные темным деревом туалетные столики с мраморными столешницами. В ванных комнатах —матовая золотая фурнитура и геометрическая плитка на полу. Почти все комнаты имеют панорамные окна от пола до потолка с видами на Персидский залив и Burj Al Arab.
Возможности для отдыха в Jumeirah Marsa Al Arab поражают размахом. Коллекция номеров, люксов и резиденций дополнена впечатляющим списком ресторанов и wellness-объектов, расположенных среди пышных садов, ведущих к двум приватным пляжам. В 11 ресторанах и четырех барах представлены изысканные гастрономические концепции.
Восстановить силы можно и в Talise Spa с оздоровительной концепцией Jumeirah. Трехэтажный спа-центр с 20-метровым крытым бассейном, фитнес-студией, тренажерным залом и дюжиной спа-кабинетов украшен работами местных мастеров, включая керамику ливанской художницы Надин Кансо и коллекции шелковых изделий эмиратского дизайнера Альрим Аль-Мансури. А красивые сады, окружающие открытые бассейны, пробуждают желание задержаться в Jumeirah Marsa Al Arab подольше.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 29