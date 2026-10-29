Третий элемент

На фоне палитры в оттенках заката, бежевых, кремовых и сине-бирюзовых тонах все это смотрится без вычурности, обещая комфорт. В номерах установлены кровати с высокими рифлеными бежевыми изголовьями, отделанные темным деревом туалетные столики с мраморными столешницами. В ванных комнатах —матовая золотая фурнитура и геометрическая плитка на полу. Почти все комнаты имеют панорамные окна от пола до потолка с видами на Персидский залив и Burj Al Arab.