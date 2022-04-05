Все кирпичи в одной корзине

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Для перезагрузки борьбы с бюджетными недостроями Минстрой в рамках новой «антикризисной» конфигурации государственного управления готовится к расширению своих полномочий за счет координации работы федеральных и региональных ведомств по вовлечению таких строек в оборот. Одновременно с этим готовятся и списки объектов, которые должны быть завершены в первую очередь — с учетом того, что сейчас допускается «перебрасывание» госсредств между объектами, Минстрой в рамках этой работы может «скоординировать» и значительные бюджетные ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минстроя Ирек Файзуллин займет центральное место в согласовании строительных планов федеральных и региональных ведомств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Минстроя Ирек Файзуллин займет центральное место в согласовании строительных планов федеральных и региональных ведомств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С завершением формирования единой вертикали управления госстройками Минстрой начал подготовку к непосредственной реализации новых подходов в этой сфере. Так, ведомство разработало проект постановления правительства о передаче ему полномочий координировать деятельность госорганов по снижению количества незавершенных объектов капстроительства. Как следует из пояснительной записки, речь идет о расширении штата министерства на 35 человек и права согласования нормативного регулирования и в целом действий более 70 федеральных и региональных ведомств по ликвидации незаконченных объектов — всего их 75 тыс., ранее объем такого строительства оценивался в 5 трлн руб.

Ранее, напомним, Минстрою были переданы полномочия Минэкономики по формированию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) — она объединяет все бюджетные расходы на госстройки; речь идет о почти 3 трлн руб. на 2022–2024 годы. Безрезультатная консервация в недостроях значительных бюджетных ресурсов много лет вызывала критику правительства, которая в итоге вылилась в создание в начале 2021 года ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (функции ее учредителя от лица РФ осуществляет Минстрой), которой была поручена достройка проблемных объектов.

Судя по результатам 2021 года, представленным правительству на прошлой неделе, меньше их не стало: завершено 63,5% объектов ФАИП (годом ранее — 65,8%), хотя главными причинами этого стали пересмотр стоимости из-за роста цен на материалы, корректировка проектов и ковидные ограничения.

Новые полномочия Минстроя должны ускорить борьбу с «незавершенкой» — ранее правительство уже утвердило «дорожную карту» в этой сфере. По ней уже к 15 апреля Минстрой совместно с Минфином должны сформировать список федеральных и региональных объектов, которые должны быть достроены в первую очередь, а повышение гибкости финансирования ФАИП за счет возможности «перебрасывать» средства внутри программы без правки бюджета позволит добиться концентрации значительных ресурсов на таких объектах.

Поскольку власти пытаются бороться с незавершенными стройками уже не первый год — еще в 2015–2016 годах говорилось о необходимости инвентаризации таких объектов,— нынешнюю перестройку этой работы можно рассматривать как попытку системно подойти к решению проблемы. Отметим, ранее именно отсутствие системных мер называлось, например, Счетной палатой одной из проблем госполитики в этом направлении (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года) — так, госаудиторы обращали внимание на низкие темпы работы по учету «незавершенки». Теперь общероссийский реестр долгостроев, включающий все объекты, которые полностью или частично возводились за счет федерального, региональных и местных бюджетов, должен быть создан к середине лета — этого прямо требует Градостроительный кодекс, что, видимо, уже «подстегнуло» и регионы — в последние недели они начали сообщать о работе над такими списками.

Евгения Крючкова