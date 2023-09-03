TRT Haber: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи обмен пленными между РФ и Украиной

На переговорах президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированных на 4 сентября в Сочи, стороны в том числе обсудят обмен военнопленными между Россией и Украиной, сообщает TRT Haber.

Как отмечает издание, главная тема переговоров — возобновление зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила в июле. Также, как ожидается, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят военные конфликты на Украине и в Сирии и транзит российского газа через Турцию.

В июле господин Эрдоган говорил, что планирует при личной встрече обсудить с Владимиром Путиным выдачу Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен и РФ), которые находились в Турции с осени 2022 года. Тогда Кремль обвинил турецкую и украинскую стороны в нарушении договоренностей по обмену военнопленными.

Лусине Баласян