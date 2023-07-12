Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган ждет приезда Путина, чтобы обсудить зерновую сделку и выдачу бойцов «Азова»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в августе. На ней планируется обсудить ситуацию с передачей Киеву командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен), а также зерновую сделку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в графике Владимира Путина разговора с турецким президентом пока нет.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву — ''Ъ''), ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО (перевод по ТАСС).

Президент Турции также рассказал, что рассчитывает на продление зерновой сделки. «Президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки», — рассказал он (перевод по «Интерфаксу»). Господин Эрдоган отметил, что в том числе благодаря усилиям Турции зерновую сделку продлевали два раза, за это время на мировые рынки было поставлено более 2 трлн тонн сельхозпродукции.

«Пока нет»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, появился ли в графике Путина разговор с Эрдоганом и ожидается ли такой контакт до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.

10 июля пресс-секретарь подтверждал, что визит Владимира Путина в Турцию состоится, сроки визита не уточнялись. Он отметил, что на встрече также будет обсуждаться вопрос передачи Турцией Украине командиров «Азова». Тогда Реджепа Тайипа Эрдоган говорил, что Анкара не ожидает от Владимира Путина «смены позиции» в отношении посреднических усилий Турции.

7 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию. Стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, а также вступление Украины в НАТО. Господин Эрдоган также заявил о желании Турции продлить действие зерновой сделки на два года. В МИД РФ говорили об отсутствии причин для продления соглашения. Господин Эрдоган после переговоров с украинским коллегой рассказал, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Саммит НАТО

Предыдущая фотография
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 26

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...