Эрдоган ждет приезда Путина, чтобы обсудить зерновую сделку и выдачу бойцов «Азова»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в августе. На ней планируется обсудить ситуацию с передачей Киеву командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен), а также зерновую сделку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в графике Владимира Путина разговора с турецким президентом пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву — ''Ъ''), ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО (перевод по ТАСС).

Президент Турции также рассказал, что рассчитывает на продление зерновой сделки. «Президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки», — рассказал он (перевод по «Интерфаксу»). Господин Эрдоган отметил, что в том числе благодаря усилиям Турции зерновую сделку продлевали два раза, за это время на мировые рынки было поставлено более 2 трлн тонн сельхозпродукции.

«Пока нет»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, появился ли в графике Путина разговор с Эрдоганом и ожидается ли такой контакт до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.

10 июля пресс-секретарь подтверждал, что визит Владимира Путина в Турцию состоится, сроки визита не уточнялись. Он отметил, что на встрече также будет обсуждаться вопрос передачи Турцией Украине командиров «Азова». Тогда Реджепа Тайипа Эрдоган говорил, что Анкара не ожидает от Владимира Путина «смены позиции» в отношении посреднических усилий Турции.

7 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию. Стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, а также вступление Украины в НАТО. Господин Эрдоган также заявил о желании Турции продлить действие зерновой сделки на два года. В МИД РФ говорили об отсутствии причин для продления соглашения. Господин Эрдоган после переговоров с украинским коллегой рассказал, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

Полина Мотызлевская