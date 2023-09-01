Песков объявил дату и место переговоров Путина и Эрдогана

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно переговоры пройдут в понедельник (4 сентября.— "Ъ") , они пройдут в Сочи. Это будет середина дня»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Ожидается, что в ходе переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят зерновую сделку и ее альтернативу, которую предложил российский президент. Согласно инициативе господина Путина, Россия поставит 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении со стороны Катара. О прекращении своего участия в зерновой сделке Россия объявила 17 июля.

Накануне, аналогичные вопросы обсуждали главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в Москве. Согласно итоговым заявлениям министров на пресс-конференции после переговоров, Турция стремится возобновить старую сделку, а Россия — начать поставки зерна по альтернативной.

Подробнее о переговорах господ Лаврова и Фидана — в материале «Ъ» «МИДы на урожай».

Милена Костерева