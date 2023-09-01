Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков объявил дату и место переговоров Путина и Эрдогана

Песков подтвердил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно переговоры пройдут в понедельник (4 сентября.— "Ъ") , они пройдут в Сочи. Это будет середина дня»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Ожидается, что в ходе переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят зерновую сделку и ее альтернативу, которую предложил российский президент. Согласно инициативе господина Путина, Россия поставит 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении со стороны Катара. О прекращении своего участия в зерновой сделке Россия объявила 17 июля.

Накануне, аналогичные вопросы обсуждали главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в Москве. Согласно итоговым заявлениям министров на пресс-конференции после переговоров, Турция стремится возобновить старую сделку, а Россия — начать поставки зерна по альтернативной.

Подробнее о переговорах господ Лаврова и Фидана — в материале «Ъ» «МИДы на урожай».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...