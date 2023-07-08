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Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну из Турции бойцов «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен): командира Дениса Прокопенко, замкомандира Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, майора нацгвардии Олега Хоменко и полковника нацгвардии Дениса Шлеги. Они были переданы Турции из российского плена при обмене с Украиной в сентябре 2022 года. Владимир Зеленский говорил, что пятеро лидеров «Азова» до конца боевых действий, согласно условиям сделки, должны будут оставаться в Турции.

Владимир Зеленский и вернувшиеся на Украину командиры «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен)

Владимир Зеленский и вернувшиеся на Украину командиры «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен)

Фото: Телеграм канал «Zelenskiy / Official»

Владимир Зеленский и вернувшиеся на Украину командиры «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен)

Фото: Телеграм канал «Zelenskiy / Official»

Владимир Зеленский, следует из видео в его Telegram-канале, вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встретили украинских военных в аэропорту, а затем вместе сели в самолет. «Возвращаемся домой из Турции»,— написал господин Зеленский.

7 июля Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, а также вступление Украины в НАТО. Президент Турции сообщил, что считает Украину заслуживающей членства в альянсе. Господин Эрдоган также заявил о желании Турции продлить зерновую сделку на два года. В МИД РФ говорили об отсутствии причин для продления соглашения. Господин Эрдоган после переговоров с украинским коллегой рассказал, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

При обмене в сентябре прошлого года Россия вернула 55 военных, также ей был передан экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Украина сообщила о возвращении 215 человек, включая командиров батальона «Азов» и иностранцев, воевавших на стороне Киева. Обмен прошел при посредничестве Турции и Саудовской Аравии.

Кроме того, десять иностранцев, воевавших на стороне Украины, были доставлены из российского плена в Саудовскую Аравию. В числе освобожденных были пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват. Трое из них — британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим — были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных сил в качестве наемников.

В декабре Шон Пиннер сообщил, что вернулся на Украину, поскольку решил быть вместе со своей женой, оказывающей на территории страны гуманитарную помощь. При этом он исключал участие в боевых действиях. Незадолго до этого Эйден Аслин сообщил, что планирует вернуться в зону боевых действий, чтобы работать военным корреспондентом.

В конце июня «РИА Новости» сообщало, что посол Украины в Турции Василий Боднар в мае запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату боевикам «Азова» суточных и средств на аренду жилья по $248 и $480. В рамках обращения Сергей Волынский и Денис Прокопенко просили организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за государственный счет.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Обменный принц».

Лусине Баласян

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