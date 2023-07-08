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Коммерсантъ FM
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Песков: Россию не предупредили о передаче Украине командиров «Азова» из Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не уведомили о передаче Украине пятерых командиров батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Он указал, что, согласно договоренности, они должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона»,— сказал представитель Кремля «РИА Новости». «Нас никто не ставил в известность об этом»,— добавил господин Песков.

Дмитрий Песков указал, что решение выдать Украине командиров «Азова», при этом нарушив договоренности, «напрямую связано с провалами в контрнаступлении ВСУ». Вместе с тем он добавил, что на Турцию оказывается большое давление в преддверии саммита НАТО, в связи с чем страна «проявляет солидарность с альянсом». «Россия все прекрасно понимает»,— сказал пресс-секретарь.

Сегодня, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пятерех командиров «Азова», которых он лично встретил в аэропорту. Они были отправлены в Турцию в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными с Россией, который прошел при посредничестве Турции и Саудовской Аравии.

Тогда Украина сообщила о возвращении 215 человек, включая командиров батальона «Азов». Как говорил Владимир Зеленский, пятеро из них до конца боевых действий, согласно условиям обмена, должны будут оставаться в Турции. О причинах, по которым командиры вернулись на Украину раньше срока, украинский лидер не уточнил. Турецкая сторона не комментировала ситуацию.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Обменный принц».

Лусине Баласян

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