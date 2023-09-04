Омские постоянные и переменные

“Ъ” завершает серию репортажей из регионов, где в конце этой недели пройдут губернаторские выборы. На очереди — Омская область, сельскохозяйственный край с развитой промышленностью и богатой историей. Здесь традиционно сильны позиции коммунистов, в последние пять лет правил эсер, а теперь на выборы в качестве врио главы региона идет молодой единоросс, приехавший из Донбасса. Как область принимает очередного «варяга», выяснял корреспондент “Ъ” Андрей Прах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство агитплакатов в Омске призывает отдать лавровый венок победителя врио губернатора Виталию Хоценко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Большинство агитплакатов в Омске призывает отдать лавровый венок победителя врио губернатора Виталию Хоценко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Омск — один из немногих российских мегаполисов, где аэропорт находится фактически в центре города. Заходящие на посадку самолеты пролетают в сотне метров над воротами Омской крепости, где отбывал каторгу Федор Достоевский, и над домом купца Батюшкина, где жил адмирал Колчак, объявивший город столицей белой России. Но омичам на земле эта глиссада доставляет лишь постоянный дискомфорт: шумно.

Омская область Досье Входит в состав Сибирского федерального округа, имеет площадь 141,2 тыс. кв. км (28-е место по стране). В ее состав входят один городской округ и 32 муниципальных района, включающих в себя 26 городских и 365 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2023 года — 1,8 млн человек (26-е место). Рождаемость в 2022 году составила 8,6 на 1 тыс. человек населения (42-е место по стране), смертность — 13,8 на 1 тыс. человек (44-е место). Среднемесячная заработная плата составила 46,5 тыс. руб. (45-е место), средняя пенсия — 15,9 тыс. руб. (55-е). Уровень безработицы составлял 4,2% (27-е место). ВРП региона в 2022 году прогнозируется в размере 901,6 млрд руб. За 2022 год объем прямых инвестиций составил 191,4 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2022 году — 105,3%. Дефицит бюджета в 2023 году запланирован в размере 4,3 млрд руб. (доходы — 124 млрд руб., расходы — 128,3 млрд руб.). Число зарегистрированных преступлений в республике в 2022 году составило 1227,6 на 100 тыс. человек.

Решать проблему власти взялись еще в конце 70-х, затеяв строительство аэропорта около поселка Федоровка в 30 км от города. К началу 90-х возвели взлетно-посадочную полосу и терминал, но этим все и ограничилось. Заброшенный аэропорт остается одним из главных долгостроев региона и наряду с многострадальным метро символом несбывшихся надежд.

Довести Федоровку до ума обещает буквально каждый губернатор. Ее скорое открытие жителям сулил правивший два десятилетия «тяжеловес» Леонид Полежаев (1991–2012). Затем поиском инвесторов занялся выходец из «Газпрома» Виктор Назаров (2012–2017). Следом реанимировать долгострой пытался свердловский эсер Александр Бурков (2017–2023). Наконец, в июне 2023-го о планах реализовать проект журналистам заявил уже новый глава региона — врио губернатора Виталий Хоценко.

«Я не могу сказать, что аэропорт (точно.— “Ъ”) будет,— оговаривается он.— Я сказал, что мы работаем с правительством РФ над тем, чтобы он появился в 2028 году. Считаю, это вполне реальные сроки». По признанию господина Хоценко, сейчас ситуация с финансированием «в разы хуже», чем была еще несколько лет назад, потому что большие ресурсы идут на СВО и восстановление новых регионов, но с учетом «разворота на Восток» проект все равно имеет серьезный экономический потенциал, и в нем есть заинтересованные инвесторы.

Политическая история Омской области История вопроса 11 ноября 1991 года президент Борис Ельцин назначил главой администрации области председателя исполкома Омского облсовета Леонида Полежаева. После этого он еще трижды избирался на эту должность и на момент своей отставки в 2012 году был рекордсменом по времени, проведенному во главе региона России. На выборах 17 декабря 1995 года Леонид Полежаев победил с результатом 59,62%, а в 1999 году — с результатом 57,03%. Руководитель депутатской группы КПРФ заксобрания области Владимир Дорохин пытался оспорить в суде регистрацию господина Полежаева в 1999 году, так как, согласно уставу Омской области, одно и то же лицо не могло быть губернатором более двух сроков подряд. Однако суд встал на сторону губернатора, постановив, что тот имел право участвовать в выборах второй раз, так как до 1995 года он являлся назначенным, а не избранным главой региона. В 2003 году Конституционный суд позволил главам регионов переизбираться на третий и четвертый сроки. На выборах 7 сентября 2003 года Леонид Полежаев набрал 55,96% голосов избирателей. В 2005 году он вступил в «Единую Россию». В 2007 году господин Полежаев был переназначен заксобранием области по представлению президента на пять лет. Широко освещался в СМИ конфликт губернатора с мэром Омска Виктором Шрейдером, который привел к уходу последнего из региона в Госдуму в декабре 2011 года. На думских выборах в 2011 году «Единая Россия» получила низкий результат в области, после чего Леонид Полежаев заявил, что не будет претендовать на новый губернаторский срок. 9 апреля 2012 года область по представлению президента возглавил депутат заксобрания Омской области Виктор Назаров. В сентябре 2015 года на выборах он был избран на второй срок, набрав 60,02% голосов. Свой пост по собственному желанию господин Назаров покинул в 2017 году. Врио главы региона стал Александр Бурков, ранее занимавший должность председателя Свердловского отделения «Справедливой России». 10 сентября 2018 года в выборах губернатора Омской области Александр Бурков участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 82,56%. В марте 2023 года он ушел в отставку, врио главы региона стал глава правительства ДНР Виталий Хоценко. На думских выборах 2021 года «Единая Россия» победила с 32,9% (в целом по стране — 49,82%). В 2018 году на выборах президента России Владимир Путин набрал в крае 67,42% (по стране — 76,69%).

С украинского востока на сибирский запад

Виталию Хоценко 37 лет, он уроженец Днепропетровска и член «Единой России» (ЕР). Карьеру чиновника начинал на Ямале у первого вице-губернатора Владимира Владимирова, а когда того в 2013 году назначили главой Ставрополья, стал там министром энергетики. Оттуда в 2019-м господин Хоценко перебрался в Минпромторг, возглавив департамент промышленной политики, а в июне 2022 года стал первым российским чиновником, получившим в Донбассе высокую должность — главы правительства ДНР. 29 марта 2023 года назначен врио губернатора Омской области.

«В выборах никогда не участвовал. Если честно, то и сейчас не участвую,— признается он.— Просто работаю. Много, чаще всего с семи утра и до поздней ночи. Последнее время чувствую: сложно, надо спать, и спорта не хватает. Но мы это наверстаем».

Виталий Хоценко только что вернулся из Москвы, где встречался с президентом. О визите в Кремль он рассказывает журналистам на четвертом этаже областного правительства. Там расположена «галерея губернаторов» — портреты руководителей, начиная с генерал-губернатора Сибири Михаила Сперанского (1819–1821) и заканчивая Виктором Назаровым (правда, почему-то без глав обкома КПСС). Портрета Александра Буркова пока нет.

Врио по пунктам пересказывает план решения насущных проблем, который он представил Владимиру Путину: замедление миграционной убыли населения, сокращение вредных выбросов, рекультивация свалок и проч. Для их изучения господин Хоценко посетил все 32 района области. Свою предвыборную стратегию он сводит к «честному разговору с людьми», еще раз подчеркивая, что занят не «политиканством», а хозяйственными вопросами.

С технологической точки зрения омский врио — яркий представитель «сверхновой волны» губернаторов. Он подчеркнуто трудоголичен и максимально открыт, записывает «кружочки» в Telegram, проводит прямые линии, заставляет подчиненных отвечать на комментарии. «50% рабочего времени — это общение с людьми»,— уточняет господин Хоценко. «Сегодня не так много изменений в команде, но они есть,— говорит он.— Часть ребят, кто зарекомендовал себя на других местах работы, в том числе со мной — и на Ставрополье, и в Минпромторге, и в ДНР, работая в непростых условиях, под обстрелами,— пополнили наши ряды».

Обвинений в экспансии «чужаков», от которых страдал его предшественник, господин Хоценко не боится, объясняя: все мы россияне, да и свое происхождение проблемой тоже не считает: «Я сибиряк, вырос в Новом Уренгое». Омск он уже называет домом и признается в любви к нему, ведь «дом — это не здание, где ты родился». «Дом там, где живут и растут твои дети»,— говорит врио, приводя в пример первого секретаря омского обкома КПСС Сергея Манякина, который руководил регионом четверть века — с 1961 по 1987 год: «Он же тоже не местный, приехал со Ставропольского края, и омская земля его приняла».

Ревизией наследия Александра Буркова Виталий Хоценко не занимается (по крайней мере пока) и даже продемонстрировал преемственность власти, записав с экс-губернатором один из своих первых «кружочков». «Я никогда не бросаю камень в предыдущих руководителей, это неправильно,— объясняет врио.— Ты же тоже когда-то уйдешь. И здесь, как в анекдоте: есть три конверта, в одном из них твоя фамилия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Алехин надеется, что Омская область после выборов пойдет другим путем

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Алехин надеется, что Омская область после выборов пойдет другим путем

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иногда они возвращаются

На выборах губернатора у Виталия Хоценко три оппонента: депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин, депутат заксобрания от «Коммунистов России» (КПКР) Владимир Казанин и координатор местной ячейки ЛДПР Максим Макаленко. Еще четыре кандидата-самовыдвиженца не прошли муниципальный фильтр.

Пять лет назад самовыдвиженцем был и врио главы Бурков, поддержанный ЕР, «Справедливой Россией» и КПРФ. Он победил с 82,6% голосов. «Александр Леонидович — член "Справедливой России", вроде как наши соратники, близкие по идеологии,— объясняет Андрей Алехин неучастие КПРФ в тех выборах.— Он приходил в обком, выступал на пленуме, встретился со всеми коммунистами, поэтому мы его тогда поддержали».

Господину Алехину 64 года, после учебы переехал из Новосибирска в Омск, где встретил развал СССР в должности заведующего идеологическим отделом одного из райкомов КПСС. Избирался во все созывы заксобрания области, а в 2021 году прошел в Госдуму по Омскому одномандатному округу. С тех пор занимает пост первого секретаря обкома.

Отношения коммунистов с экс-губернатором охладели из-за выборов в заксобрание-2021, когда КПКР оказалась в бюллетене на первом месте. «То есть в Госдуму первой шла КПРФ, а в заксобрание — "Коммунисты". Люди элементарно ошибались»,— негодует господин Алехин и апеллирует к цифрам: на думских выборах КПКР набрала по партспискам всего 2,3% голосов, а на областных — сразу 11%, заполучив три мандата в заксобрании.

К окончательному разрыву с Александром Бурковым привели прошлогодние выборы в Омский горсовет, на которых были отменены партсписки. В 40 одномандатных округах против кандидатов от КПРФ, как утверждает Андрей Алехин, выдвинулись 26 «двойников», в первую очередь — из КПКР. И КПРФ в итоге получила всего один мандат. «Тогда мы стали решать, кого выставлять против Буркова,— продолжает коммунист.— Мы были уверены, и он был уверен, что он пойдет на эти выборы».

По мнению депутата, досрочную отставку губернатора спровоцировала жесткая критика за провал школьного строительства со стороны первого вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака и министра просвещения Сергея Кравцова, а также доклад Генпрокурора Игоря Краснова по итогам выездной проверки, с которым ознакомился президент: «Бурков мне сам сказал, когда мы в самолете летели: я, говорит, не хочу повторить судьбу Сергея Фургала (экс-глава Хабаровского края, осужденный на 22 года колонии за организацию убийства.— “Ъ”)».

Когда в регионе появился Виталий Хоценко, КПРФ уже «развернула губернаторскую кампанию», продолжает Андрей Алехин. Да и сам врио, в отличие от эсера, договариваться с коммунистами не спешил, встретившись со всеми лидерами парламентской оппозиции, кроме Геннадия Зюганова. «Тогда мы еще раз посоветовались и решили: идем»,— объясняет господин Алехин. Но к врио он относится «без отторжения»: «Парню 37 лет, отработает пять лет и уйдет куда-нибудь на повышение. Люди это понимают. Но мое участие в этой кампании заставило его очень серьезно поработать, надо отдать должное».

Омская область — традиционно «красный» регион, и в последние годы поддержка КПРФ здесь только растет. На думских выборах в 2016 году коммунисты получили по партспискам 25,2%, в 2021-м — уже 31,2%, едва не догнав ЕР (32,9%). Андрей Алехин объясняет это активной работой партии и показывает обком, «какого нет больше в стране»: с автопарком, типографией (гигантский печатный станок в подвале от «коммунистов Индии»), зарегистрированным телеканалом (две студии), радиостанцией, библиотекой и даже «гостиницей» — комнатой отдыха.

«Они (штаб Виталия Хоценко.— “Ъ”) включили тяжелую артиллерию: встреча с Путиным, все министры в регионе побывали, все зампреды. Это большое дело, когда можешь открывать двери в высокие кабинеты, я понимаю. Но меньше 30% Алехин на выборах не брал, "на разогрев" никогда не ходил,— по-горбачевски говорит он о себе в третьем лице.— Я на земле стою, раз пошел — пойду до конца». По словам депутата, все его оппоненты фактически заодно, но второй тур все равно возможен, если будет высокая явка и «город придет на участки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на выборах, первый секретарь комитета Омского отделения партии «Коммунисты России» Владимир Казанин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кандидат на выборах, первый секретарь комитета Омского отделения партии «Коммунисты России» Владимир Казанин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Говорит и показывает управдом

«Возьмите: это — я»,— протягивает Владимир Казанин свою предвыборную листовку прохожим у автобусной остановки на окраине Омска. «Мы знаем,— отвечает пожилая дама,— вы управдом». Этот трюк он проделывает еще несколько раз, и все пенсионерки оказываются в курсе, кто он такой. «Давайте наказ: что сделать, когда стану губернатором?» — спрашивает кандидат от КПКР у очередной пожилой избирательницы. Та теряется, но он отвечает за нее: «Магистрали сделали, а придомовую дорогу нет».

51-летний уроженец Омска Владимир Казанин ведет передачу «Управдом» на местном телеканале, где рассказывает о проблемах ЖКХ и помогает их решать. Он — идеальный спойлер кандидата от КПРФ, поскольку его действительно знают люди. Будучи журналистом, он еще и первоклассный демагог, который может перевести любую дискуссию в русло геополитики.

«Чем выгодна наша профессия? Ни у одного нет такого среза: сегодня ты записываешь бомжа, завтра — губернатора, послезавтра — хоккеиста. Перед тобой все общество»,— хвалится кандидат. Свой депутатский мандат он использует для решения конкретных проблем, с которыми к нему обращаются люди: «Журналистов чиновники могут послать, а я им пишу в WhatsApp — вице-мэру, министру: завтра комитет, извини, я тебя "отлюблю" по полной. И тот начинает интересоваться: мол, давайте-ка решать проблему. Это только так и работает — вручную».

Этической проблемы в совмещении журналистики с политикой Владимир Казанин не видит, иронизируя: «На журфаке не учился». При этом Виталия Хоценко он называет «молодым и динамичным», да и в целом своим соратником: «Мы с ним из одной лодки, можно сказать. Я на Донбасс гуманитарку вожу — он там премьером был. Он не побежит на Майдан — и я не побегу». Упреки в «спойлерстве» господина Казанина не задевают. «А кто кому не спойлер? — рассуждает депутат.— Кто-то говорит, что у "Единой России" спойлер — "Справедливая Россия" или "Новые люди"». КПРФ же господин Казанин обвиняет в деградации: «Это касса по "обналичке" протестного электората, они же ничего не делают, им главное, чтобы бабло крутилось — как в фильме "Волк с Уолл-стрит"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на выборах от ЛДПР, координатор Омского регионального отделения ЛДПР Максим Макаленко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кандидат на выборах от ЛДПР, координатор Омского регионального отделения ЛДПР Максим Макаленко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кандидат от ЛДПР Максим Макаленко использует в своей агитации запоминающуюся рифму: «Хватит трепаться, пора развиваться». «Когда врио назначили, я посмотрел на возраст — о, а это уже достаточно, чтобы претендовать»,— признается либерал-демократ. Он ровесник Виталия Хоценко, и даже внешне они немного похожи. «У нас разный опыт, но если посмотреть, как он себя ведет, что говорит, даже как он выходит в люди — мне это очень близко. Если отбросить партийность, у нас много схожести, чего нет у кандидатов от компартий»,— говорит господин Макаленко. Он занимается информационными технологиями, с 2021 года возглавляет омскую ячейку ЛДПР, но выше сельсовета пока никуда не избирался.

Работу экс-губернатора Максим Макаленко оценивает «на троечку»: «Дороги сделали, инфраструктурно как-то приросли, но можно было сделать лучше. Главный минус Буркова — это неправильная команда. Есть министры с очень сомнительной репутацией». При этом кадровые промахи бывшего главы либерал-демократ увязывает с политическими компромиссами: «Он начал предвыборную, договорившись с КПРФ, что создало неустойчивый фундамент. Ему нужно было смело идти от "Справедливой России" — это был бы показатель силы».

Популярность КПРФ либерал-демократ объясняет так: «Здесь была большая промышленность, а это определенная партноменклатура». И хотя регион «красный», протеста нет, потому что молодежь уезжает, а голосуют пенсионеры, рассуждает господин Макаленко: «Чтобы вывести регион из "красного пояса", достаточно дать коммунистам хоть раз победить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета Омского отделения партии СРЗП Андрей Жуковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель совета Омского отделения партии СРЗП Андрей Жуковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Не пытайся покинуть Омск»

«Область тяжелая: в отличие от соседей, мы проиграли финансово-торговую гонку,— сетует депутат заксобрания, глава омской ячейки СРЗП Алексей Жуковский.— Город как был в 90-е годы промышленным оплотом, так и остался. И если за эти 20–30 лет Тюмень, Екатеринбург и Новосибирск сделали шаги по превращению в какие-то логистические, торговые хабы, то Омск — посмотрим правде в глаза — отстает».

Господин Жуковский приехал вместе с Александром Бурковым из Екатеринбурга и возглавил энергосбытовую компанию «Омскэлектро». Губернаторство своего соратника он оценивает, естественно, положительно: «Это видно практически по всем экономическим и социальным показателям, а самое главное — по отзывам людей. До Буркова и после Буркова — небо и земля». При нем, перечисляет эсер, улучшились городские дороги, почти в два раза вырос бюджет, сдвинулось с мертвой точки строительство Красногорского гидроузла — еще одного долгостроя, который должен регулировать уровень воды в Иртыше.

После отставки своего губернатора («Но он остался в команде, мы еще увидим какое-то новое назначение») СРЗП не стала выдвигать кандидата против нового руководителя региона. Это решение принималось руководством партии, поясняет Алексей Жуковский: «Не надо забывать, что в 2018 году "Единая Россия" поддержала нашего кандидата. Понятно, что это не решающий аргумент, но есть же человеческая порядочность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции «Новые люди» в заксобрании Омской области Илья Смирнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руководитель фракции «Новые люди» в заксобрании Омской области Илья Смирнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не стали участвовать в гонке и «Новые люди», хотя двумя годами ранее они успешно зашли в заксобрание, получив там два мандата. «Мы долго дискутировали с Москвой, в регионе. Ясность внесла фигура Виталия Павловича Хоценко,— поясняет глава ячейки Илья Смирнов, самый молодой депутат омского парламента (23 года).— Если бы остался Бурков, возможно, мы бы выдвинулись. Но Виталий Павлович занял позицию: сейчас не важна политическая принадлежность. Перед областью стоит ряд вызовов, на которые надо отвечать всем вместе». И «Новые люди» уже получили свой фронт работ, добавляет господин Смирнов: это молодежь, экология и кадры.

Депутат говорит, что люди уезжают из Омской области, потому что проблем здесь — «непаханое поле»: «Я недавно был в Крутинском районе. 60 км до Тюменской области — и там уже замечательная дорога, школа, здравоохранение, зарплата в полтора раза выше. Как удержать людей? Конечно, никак». Алексей Жуковский с коллегой не согласен. Омск «со всех точек зрения прекрасен», уверяет эсер: здесь хороший климат, огромная река, шикарная энергетика, он достаточно зеленый, здесь есть много мест, где можно погулять, провести досуг, сходить куда-то с детьми, выехать, достаточно серьезный уровень образования.

Но почему-то исторически так сложилось, что омичи не очень любят свой город, продолжает господин Жуковский: «Это проявляется прямо в разговорах. Омичи почему-то считают, что надо бежать, валить, даже мем появился — "не пытайся покинуть Омск". Может, сказалась работа прессы, которая десятилетиями представляла все в негативном свете, замалчивая достижения. Любая проблема раздувалась до вселенского масштаба». Это омская особенность, с которой надо бороться,— нужно перестраивать менталитет, заключает Алексей Жуковский.