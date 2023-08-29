Обнуление негатива

Большинство действующих губернаторов не просто успешно переизберутся в сентябре, но и продемонстрируют лучший по сравнению с 2018 годом результат. Такой прогноз дает Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) в своем докладе, посвященном специфике региональных выборов в 2023 году. Эксперты объясняют свои выводы «новой нормальностью»: консолидация на фоне внешнего давления делает поведение основных социальных групп более консервативным и лоялистским, обеспечивая преимущество кандидатам от власти. Но этот феномен временный и в значительной степени зависит от текущего статус-кво, предупреждают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе прошлых кампаний врио губернаторов реже сталкивались со сложностями, чем их коллеги, переизбиравшиеся на новый срок, отмечается в докладе ФоРГО «ЕДГ-2023: обзор кампаний и прогноз результатов». Так, за последние десять лет ни один новоназначенный врио выборы не проиграл (Андрей Тарасенко в Приморском крае в 2018 году сам ушел в отставку после отмены итогов голосования Центризбиркомом), указывают авторы исследования. Зато уступили оппозиционерам сразу четверо действующих губернаторов: в Иркутской области в 2015 году, во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии — в 2018-м. Кроме того, 16 из 22 глав регионов, переизбиравшихся в течение последних пяти лет, ухудшили свой результат по сравнению с предыдущими выборами, в то время как улучшить его смогли только трое (включая мэра Москвы Сергея Собянина и главу Чечни Рамзана Кадырова).

Однако уже в 2022 году наметился слом этой тенденции, отмечается в докладе: из шести переизбравшихся губернаторов свои результаты относительно 2017 года улучшили сразу трое, хотя у всех на старте отмечались проблемы, которые, как принято считать, должны были осложнить их переизбрание.

Эксперты объясняют это тем, что в условиях специальной военной операции избиратели стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти в лице главы региона, даже если имеют к нему какие-то претензии.

«Новая нормальность» нивелирует, а то и вовсе обнуляет тот негатив, который «пристал» к губернатору за предыдущие годы и мог бы навредить в обычных условиях, поясняют исследователи, называя такой феномен фактором «отложенного выбора».

Из этого следует, что и сентябрьские выборы-2023, скорее всего, завершатся не просто переизбранием большинства из 17 действующих руководителей: как предполагают эксперты ФоРГО, более половины из них могут рассчитывать на результат лучший, чем в 2018 году. Но этот феномен имеет временный характер и в значительной степени зависит от текущего статус-кво и его динамики, оговариваются авторы доклада. Как отдельный фактор они выделяют снижение уровня конкурентной активности со стороны оппозиционных парламентских партий, чьи лидеры «сознают избыточность этой активности в текущей ситуации».

Разумеется, более весомыми шансами улучшить свои результаты, по оценкам исследователей, обладают те главы регионов, чье переизбрание изначально ничем не осложнялось — такие, как мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы Кемеровской и Нижегородской областей Сергей Цивилев и Глеб Никитин. Однако, предупреждают эксперты, не придется удивляться, если прибавить смогут и те, кого «тяготил груз прежних ошибок и упущений». И даже глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов, имеющий сильного оппонента в лице выдвинутого «Единой Россией» депутата Госдумы Сергея Сокола, имеет хорошие шансы на второй тур, несмотря на «практически нулевые лидерские качества и общую неуспешность в качестве управленца», говорится в докладе. Ведь на него как на действующего руководителя тоже распространяется эффект «новой нормальности»: многие избиратели проголосуют за него как за носителя власти, выбирая в его лице стабильность. «Этот парадокс — темная сторона "новой нормальности"»,— констатируют эксперты ФоРГО.

Также, уверены они, «Единая Россия» получает хорошую возможность восстановить или по крайней мере укрепить свое положение в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях и в Архангельске, где она проиграла в 2018 году на выборах в региональные парламенты или городские собрания административных центров. Тогда на результатах голосования сказалось недовольство пенсионной реформой, напоминают авторы доклада. Но сейчас повестка совершенно иная, к тому же во многих субъектах сменились губернаторы и есть основания полагать, что новым руководителям удалось хотя бы частично растопить тот негатив, который накопили их предшественники и который отражался на результатах единороссов, резюмируют эксперты.

Анастасия Корня