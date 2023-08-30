Сложносокращенное предложение

РФ может продлить на октябрь начатое летом сокращение экспорта нефти, но окончательного решения пока нет. В июле—августе страна уменьшила поставки за рубеж на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а в сентябре обещает сохранить снижение на уровне 300 тыс. б/с. Ожидаемый рост поставок нефти в сентябре пока не отразился на ценах, которые держатся на уровне $85 за баррель. Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правительство допускает продление добровольного сокращение экспорта нефти в октябре, но такое решение пока не принято, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок вместе с нашими коллегами из других стран. Будем исходить из того, что будет требовать рынок»,— цитирует ТАСС чиновника.

Речь идет о продлении практики снижения экспорта нефти, которую РФ начала летом. Первоначально правительство пообещало сократить экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки. Собеседники “Ъ” поясняли, что произойдет за счет уменьшения экспортного графика «Транснефти» за третий квартал. Морской экспорт нефти в августе составлял около 3 млн баррелей в сутки.

Российские нефтекомпании сокращали экспорт нефти ради повышения нефтяных котировок, а также уменьшения «санкционных» дисконтов Urals к Brent.

Одновременно Саудовская Аравия, партнер РФ по ОПЕК+, добровольно в июле снизили добычу на 1 млн б/с и сохранила эту практику на август и сентябрь.

В результате цены на Brent в августе уверенно держатся выше $85 за баррель, а стоимость российской нефти Urals превысила в июле, когда поставки нефти за рубеж были резко сокращены, уровень потолка ($60 за баррель) цен на нефть ЕС и G7. В августе цена поднялась выше $70 за баррель, а дисконт сократился до $13.

Россия уже приняла решение о том, что в сентябре она сохранит сокращение экспорта нефти на уровне 300 тыс. б/с, то есть в условиях масштабных ремонтов на НПЗ страна начнет восстанавливать экспорт по сравнению с августом.

По данным Reuters, отгрузки нефти из Приморска и Усть-Луги за первые десять дней сентября вырастут на 38% к аналогичному периоду прошлого месяца. Возможно, что в условиях сохранения цен на нефть на нынешних высоких уровнях РФ продолжит и в октябре наращивать экспорт. Но едва ли она станет делать это резко. Пока неясно, продлит ли Саудовская Аравия добровольное уменьшение собственной добычи — решение может быть принято накануне встречи ОПЕК+ 4 сентября.

Собеседники “Ъ” сомневаются, что российские нефтекомпании в сентябре—октябре станут снижать добычу, и, таким образом, объем сокращения экспорта будет зависеть от свободных мощностей нефтепереработки. В сентябре и октябре НПЗ уйдут на ремонты, причем Минэнерго уже просит компании сдвинуть их на более поздний срок из-за сложной ситуации на внутреннем топливном рынке. Александр Новак 30 августа подтвердил, что министерство корректирует графики ремонтов.

Как обычно, решение о снижении экспорта будет зависеть в первую очередь от уровня цен, полагает Василий Танурков из АКРА: «В нынешней ситуации предложение нефти со стороны стран вне ОПЕК+ достаточно стабильно, поэтому наиболее важен уровень спроса на нефть. Пока падение спроса со стороны развитых стран более чем компенсировалось ростом спроса со стороны стран развивающихся, и в целом скорее есть ожидания увеличения дефицита нефти в конце третьего и в четвертом квартале. Это можно считать базовым сценарием, в случае которого страны ОПЕК+ будут уменьшать сокращения».

Вопрос в том, какой уровень цен станет триггером для увеличения предложения со стороны ОПЕК+, замечает господин Танурков: видимо, уровня в $85 за баррель Brent для этого недостаточно.

Он подчеркивает, что всегда следует учитывать риск того, что рост цены позволит конкурентам ОПЕК+ увеличить инвестиции в добычу, и поэтому все же вероятно, что участники сделки начнут значительно увеличивать добычу и экспорт при достижении диапазона в $90–100 за баррель Brent.

Дмитрий Козлов