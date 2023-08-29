Сокращай и празднуй

Уже в конце недели Саудовская Аравия и Россия должны решить, продолжать ли им политику добровольного сокращения предложения нефти в октябре или нет. С июля два крупнейших в мире экспортера, лидеры альянса ОПЕК+, ведут собственную «сделку внутри сделки», сокращая добычу и экспорт больше, чем предполагают их обязательства в рамках альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С одной стороны, налицо явные успехи — цены на нефть Brent уверенно поднялись от уровня около $73–74 за баррель, прибавив примерно $10. Для России, которая сокращала последние три месяца практически только экспорт и почти не уменьшала добычу нефти, эффект еще более существенный: цена Urals с июня выросла на $15 за баррель, до примерно $71 за баррель, а дисконт к Brent упал до $13.

С другой стороны, эффект сокращения постепенно сойдет на нет, по мере того как спрос на нефть сезонно уменьшится осенью: цены на прошлой неделе уже начали снижение. При этом усилия Саудовской Аравии и России вызывают неблагоприятные рыночные тенденции: добыча нефти в США в этом году уверенно растет, а также увеличиваются потоки нефти из Ирана и Венесуэлы, на что американские власти в нынешней ситуации закрывают глаза.

Это ставит Эр-Рияд и Москву перед сложным выбором: отмена добровольных сокращений приведет к падению цен, а их сохранение в октябре и, вероятно, до конца года стимулирует появление на рынке нефти, которую ОПЕК+ уже не может контролировать.

Глобальный рост спроса на сырье пока не так велик, как ожидалось, что оставляет Саудовскую Аравию и Россию в роли двух атлантов, несущих все более тяжкую ношу поддержания баланса на нефтяном рынке на фоне замедляющейся мировой экономики.

Мне кажется очевидным, что краткосрочные выгоды перевесят долгосрочные риски и Саудовская Аравия продлит сокращение добычи, а Россия — сокращение экспорта нефти. Более того, не исключено, что в октябре Москва даже увеличит сокращение, приблизив экспорт к уровням августа и увеличив нефтепереработку.

Ослабление рубля на фоне роста нефтяных цен (парадоксальное сочетание) пока с лихвой компенсирует нефтяным компаниям некоторое сокращение маржи из-за ограничения экспорта, а для федерального бюджета минусы и вовсе отсутствуют.

Однако чем дальше, тем больше сокращение предложения со стороны Саудовской Аравии и России будет стимулировать рост добычи в других странах, в том числе даже внутри ОПЕК+. В определенный момент, если спрос на нефть в мире останется слабым, бремя сокращения придется или распределить более равномерно среди стран ОПЕК+, либо допустить снижение цен.