Нобелевский комитет: власти РФ хотят заставить замолчать Муратова внесением в реестр иноагентов

Норвежский Нобелевский комитет прокомментировал решение России внести главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иностранных агентов. Председатель комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что российские власти пытаются заставить журналиста замолчать.

Норвежский Нобелевский комитет определяет кандидатов и лауреатов Нобелевской премии мира.

«Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать. Обвинения против него политически мотивированы»,— говорится в заявлении (цитата по AFP).

Госпожа Рейсс-Андерсен напомнила, что господин Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за усилия по продвижению свободы слова, свободы информации и независимой журналистики. Она отметила, что норвежский Нобелевский комитет продолжает «поддерживать важную работу», проделанную господином Муратовым и «Новой газетой».

Министерство юстиции России внесло лауреата Нобелевской премии мира в список иностранных агентов, обвинив господина Муратова в «создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», в использовании иностранных площадок для распространения мнений, «направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Главред «Новой газеты» посвятил награду убитым журналистам своего издания. В сентябре 2022 года российские суды аннулировали лицензии печатной версии «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты», а также сайта издания. В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа» — издание, которые было создано сотрудниками редакции «Новой газеты» (было зарегистрировано в Латвии).

Леонид Уварчев