Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Константина Сонина

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, комика Руслана Белого.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Галина Азулай

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Галина Азулай

Всего 1 сентября реестр иностранных агентов пополнился девятью гражданами России и одной организацией — антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).

Среди физлиц в реестр также попали:

  • журналист телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Денис Катаев,
  • экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник,
  • писатель Олег Радзинский,
  • экс-журналистка «Эха Москвы» Оксана Баршева (Ксения Ларина),
  • бывший генеральный представитель Ичкерии в России Майрбек Вачагаев,
  • экс-глава штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией) в Воронеже Евгений Карпов.

Как сказано в сообщении Минюста, они включены в реестр за «участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», «деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов» и поддержку Украины.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...