Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Константина Сонина

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, комика Руслана Белого.
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Всего 1 сентября реестр иностранных агентов пополнился девятью гражданами России и одной организацией — антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).
Среди физлиц в реестр также попали:
- журналист телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Денис Катаев,
- экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник,
- писатель Олег Радзинский,
- экс-журналистка «Эха Москвы» Оксана Баршева (Ксения Ларина),
- бывший генеральный представитель Ичкерии в России Майрбек Вачагаев,
- экс-глава штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией) в Воронеже Евгений Карпов.
Как сказано в сообщении Минюста, они включены в реестр за «участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», «деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов» и поддержку Украины.
Новость дополняется.