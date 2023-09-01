Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Константина Сонина

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, комика Руслана Белого.

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Всего 1 сентября реестр иностранных агентов пополнился девятью гражданами России и одной организацией — антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).

Среди физлиц в реестр также попали:

журналист телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Денис Катаев,

экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник,

писатель Олег Радзинский,

экс-журналистка «Эха Москвы» Оксана Баршева (Ксения Ларина),

бывший генеральный представитель Ичкерии в России Майрбек Вачагаев,

экс-глава штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией) в Воронеже Евгений Карпов.

Как сказано в сообщении Минюста, они включены в реестр за «участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», «деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов» и поддержку Украины.

Новость дополняется.