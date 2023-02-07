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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд признал законным аннулирование лицензии печатной версии «Новой газеты»

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда аннулировать лицензию СМИ печатной версии «Новой газеты», отклонив апелляцию редакции, сообщает «Новая газета Европа». Ранее Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты».

Басманный суд принял решение об аннуляции лицензий печатной версии «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» в сентябре 2022 года. Поводом для лишения лицензии «Новой газеты» Роскомнадзор назвал «непредставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки». Редакция внесла изменения в устав в 2006 году.

В суд по делу о лишении лицензии «Новой рассказ-газеты» Роскомнадзор обратился, поскольку, по версии ведомства, она не выходила больше года. Лицензии лишили также сайт «Новой газеты» после двух предупреждений Роскомнадзора о маркировке «иностранных агентов».

Лусине Баласян

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