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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной «Новую Газету Европа»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность латвийской BDR Novaja Gazeta-Europe, которая выпускает издание «Новая Газета Европа», говорится в сообщении надзорного ведомства. Генпрокуратура утверждает, что организация создает и распространяет «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам Российской Федерации».

«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях»,— следует из сообщения.

Кроме того, Генпрокуратура указала, что организация распространяет материалы экстремистских или признанных нежелательными организаций. В связи с этим надзорное ведомство считает, что деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe «представляет угрозу основам конституционного строя» и безопасности России.

Издание «Новая Газета Европа», зарегистрированное в Латвии, создано членами редакции «Новой газеты». 28 марта 2022 года издание приостановило работу после двух предупреждений Роскомнадзора об отсутствии маркировки иноагентов в материалах издания. В сентябре 2022-го суд аннулировал лицензию печатной версии «Новой Газеты» из-за «непредставления устава редакции в установленные законом о СМИ сроки».

Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет. Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и распространяет материалы нежелательной организации или оказывает ей финансовую поддержку.

Лусине Баласян

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