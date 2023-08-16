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Коммерсантъ FM
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Кандидаты экономических наук

Валентин Коновалов и Сергей Сокол сошлись в дебатах не один на один

В Хакасии во вторник прошли первые телевизионные дебаты кандидатов в губернаторы. Их участниками стали все четыре претендента на пост главы республики, а не только действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ) и депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), как того требовал коммунист. Кандидаты излагали свои взгляды на региональную экономику и задавали соперникам вопросы, причем порой на повышенных тонах, но эксперт не услышал интонаций, «позволяющих позиционировать» выборы главы Хакасии как «решающую битву добра и зла».

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первые дебаты кандидатов на пост главы Хакасии прошли 15 августа на республиканском телеканале РТС и продлились почти час. В них приняли участие все четыре претендента: действующий руководитель региона Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), депутат верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР) и казанский предприниматель Владимир Грудинин («Коммунисты России»). Каждому из них дважды было предоставлено по пять минут для изложения своих взглядов на тему «Экономика региона».

Дебаты Валентина Коновалова и Сергея Сокола стали обсуждаемым событием задолго до их начала. Как сообщал “Ъ”, 7 августа глава республики в своем Telegram-канале в первый раз призвал оппонента к очному диалогу. «До сих пор вы только задаете вопросы и предъявляете претензии правительству Хакасии, причем адресуете их не напрямую, а в обезличенное интернет- и медиапространство»,— обратился тогда к сопернику господин Коновалов. Спустя два дня он конкретизировал желаемый формат диалога — «вопрос-ответ» при встрече один на один. В свою очередь, Сергей Сокол, общаясь с жителями Абакана, назвал предложение оппонента «хайпом», уточнив, что готов дебатировать по нормам, установленным для избирательных кампаний. По его словам, вызывать кандидата на обязательные по закону дебаты — это все равно что призывать солнце садиться вовремя или требовать от воды быть мокрой. Позже в сети появился анонс дебатов с кадрами из фильма «8-я миля» (США, 2002), обещавший, что это «будет легендарно».

Встреча в эфире 15 августа оправдала ожидания тех, кто рассчитывал на острую дискуссию. Действующий глава республики начал с упоминания «беспредела», который «происходит в республике в последние месяцы», и потока «чернухи, который льется с экранов». Господин Коновалов предположил, что без «чернухи» не обойдутся и в ходе дебатов: двое оппонентов «используют время, чтобы рассказать, какое правительство Коновалова ужасное, а один — какой огромный у него федеральный ресурс». Сам глава рассказал, что за пять последних лет Хакасия увеличила бюджетные расходы в 2,5 раза, сократила коммерческий долг в 6,5 раза, а поступление налогов от алюминиевых и угольных компаний выросло в семь—восемь раз. «Вы слышите, Сергей Михайлович? — обратился господин Коновалов к господину Соколу.— Работать надо в интересах региона, а не на собственное благо и на благо олигархов».

«Очень жаль, что Валентин Олегович начал с оскорблений в адрес своих коллег»,— отреагировал Михаил Молчанов. Кандидат от ЛДПР тоже оперировал цифрами: по его данным, промышленность Хакасии по итогам 2022 года сократилась на 8%, а продукция сельского хозяйства сокращается уже три года подряд. Кроме статистических аргументов у господина Молчанова нашелся противогаз, который он принес Валентину Коновалову «от нечистых легких жителей республики», но дарить не стал, чтобы жест не сочли подкупом.

Сергей Сокол, обращаясь к Валентину Коновалову, назвал его «пока еще действующим главой» и попросил «соблюдать элементарные нормы политического этикета», давая характеристики оппонентам. «То, что я вижу здесь в республике, не требует никаких вопросов вам задавать. Все видно, все понятно»,— сказал единоросс. Вопросы, впрочем, нашлись — например, по поводу инициативы главы региона о замораживании на три года тарифов ЖКХ: «Это красиво звучит, но, безусловно, контрпродуктивно».

Наконец, Владимир Грудинин заявил, что у Валентина Коновалова нет команды, способной обеспечить достижение результатов, которые требуют президент и правительство. Господин Грудинин предложил радикально снизить тарифы на тепло- и электроэнергию для промышленных предприятий.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов находит, что дебаты прошли в интонации, «позволяющей не позиционировать выборы главы Хакасии как решающую битву добра и зла», причем произошло это в том числе благодаря «сдержанно-пофигистичной» тональности выступления господина Сокола. В свою очередь, действующий глава республики пытается, по мнению политолога, «совмещать нишу искреннего человека, которого все обижают, и оппозиционного трибуна, не отвечающего за косяки власти и обличающего их». 16 августа дебаты продолжатся на радиоканалах «РТС Радио» и «Хакасия ФМ».

Валерий Лавский, Новосибирск

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