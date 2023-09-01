Кандидат в губернаторы Хакасии Сергей Сокол находится в тяжелом состоянии

Состояние депутата Госдумы Сергея Сокола, кандидата в губернаторы Хакасии, врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Депутата экстренно увезли в больницу накануне вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ночью навестил Сергея Сокола. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надежных руках»,— сообщил господин Турчак.

У Сергея Сокола случилось обострение после перенесенного перитонита. В июле депутату сделали операцию по поводу аппендицита. У него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Вчера перед госпитализацией Сергей Сокол работал в Москве. Он встретился с вице-премьером Викторией Абрамченко, курирующей Сибирский федеральный округ в правительстве, и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Для поездки в Москву депутат отложил запланированную встречу с избирателями — жителями Черногорска.

Сергей Сокол — кандидат в губернаторы Хакасии от партии «Единая Россия», основной конкурент действующего губернатора — кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Предвыборная борьба в Хакасии — одна из самых конкурентных. Выборы в республике пройдут 10 сентября.

Сергей Сокол отправился осенью 2022 года воевать на Украину добровольцем. После возвращения в апреле он решил баллотироваться в губернаторы Хакасии от «Единой России».

Анастасия Ларина