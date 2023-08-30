ЦИК запрягает «тройку»

Центризбирком (ЦИК) в среду решил направить в Хакасию специальную группу (так называемую тройку) с участием представителей самого ЦИКа и правоохранительных органов для проверки информации о готовящихся фальсификациях на выборах главы республики и депутатов Верховного совета. Информацию об этом председателю ЦИКа Элле Памфиловой передал сенатор от Хакасии Валерий Усатюк. Госпожа Памфилова, однако, сочла эти сведения лишенными конкретики и обвинила власти региона во главе с коммунистом Валентином Коноваловым в применении тех методов, с которыми они сами же и борются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова и зампредседателя Николай Булаев на заседании комиссии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова и зампредседателя Николай Булаев на заседании комиссии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сенатор Валерий Усатюк представляет в Совете федерации исполнительную власть Хакасии. На прошлой неделе он направил Элле Памфиловой обращение, в котором сообщил о готовящихся массовых фальсификациях итогов голосования на сентябрьских выборах главы республики и депутатов Верховного совета. В обращении, текст которого опубликовали некоторые СМИ, господин Усатюк заявляет о давлении на председателей участковых комиссий со стороны прибывших в Хакасию политтехнологов кандидата в губернаторы от «Единой России» Сергея Сокола.

По сведениям сенатора, в республике может осуществляться подкуп избиркомовцев, которых к тому же обучают методам фальсификации.

При этом, утверждает Валерий Усатюк, многие главы комиссий отказываются от поступающих им предложений либо же ссылаются на невозможность фальсификаций из-за наличия КОИБов. Сенатор просит ЦИК провести проверку изложенных им обстоятельств.

Госпожа Памфилова на заседании комиссии в среду объявила, что в ответ на это обращение в регион «вот-вот» будет направлена так называемая тройка для тщательной проверки поступившей информации.

Хотя, по мнению главы ЦИКа, сами эти сведения абсолютно неконкретны: «Там нет ни одного примера: с кем разговаривали, на кого давили, откуда идет возможность какого-то подкупа. Все только предположения какие-то».

Элла Памфилова добавила, что не понимает подоплеку «истерики» с выборами в Хакасии, поскольку нынешний глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) был благополучно избран во многом именно благодаря «принципиальной позиции ЦИКа и честной профессиональной работе избирательных комиссий Хакасии». Сейчас же, по мнению госпожи Памфиловой, исполнительная власть в регионе применяет те же методы с административным ресурсом, которые сама и критикует.

Зампред ЦИКа Николай Булаев, в свою очередь, обратил внимание, что в обращении сенатора Усатюка подобраны очень обтекаемые формулировки: «Ни одного УИКа — ни номера, ни названия. "Многие председатели" — ни одной фамилии… То есть человек писал очень аккуратно, чтобы не подставиться, что это ложный донос». Элла Памфилова, хоть и не без сарказма, но все же вступилась за господина Усатюка: «Надо же понять Валерия Петровича. Я понимаю, что чертовски хочется поработать еще пять лет в Совете федерации». По ее словам, группа специалистов будет работать в Хакасии вплоть до 12 сентября (голосование в республике пройдет с 8 по 10 сентября).

Напомним, «тройки», состоящие из представителей ЦИКа, прокуратуры и МВД, начали действовать несколько лет назад.

Последний раз они выезжали в регионы в 2021 году — в частности, в Санкт-Петербург, откуда поступало большое число жалоб на нарушения в организации избирательной кампании. Именно тогда на выборах в Законодательное собрание северной столицы баллотировались сразу три Бориса Вишневских, что вызвало широкий резонанс в прессе и обсуждалось на заседаниях ЦИКа.

Политконсультант Евгений Минченко сообщил “Ъ”, что тоже слышал о давлении на избиркомы в Хакасии, но как раз со стороны администрации Валентина Коновалова. «Администрация действующего губернатора–коммуниста взяла на вооружение самые худущие практики административного ресурса, которые в других регионах давно не используются. И на бюджетников, и на избирательные комиссии идет беспрецедентное давление»,— отметил эксперт. Поэтому приезд миссии ЦИКа для оценки происходящего будет очень полезен, считает господин Минченко.

Елена Рожкова