МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации армии

Главное управление МВД России по Москве приступило к проверке в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП). Ей может грозить штраф до 50 тыс. руб. или административный арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, проверка проводится после спектакля с участием Лии Ахеджаковой в Бремене 27 июля. Во время спектакля она вышла на сцену с украинским флагом.

Видео со спектакля распространилось в сети в начале августа. Вслед за этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, неоднократно просивший Генпрокуратуру проверить высказывания российских публичных личностей, обратился в надзорное ведомство. По его словам, госпожу Ахеджакову необходимо проверить по статье о дискредитации российской армии, лишить почетных званий и наград.

Сама Лия Ахеджакова в комментарии «Газете.ру» заявила, что украинский флаг ей подал «провокатор», когда передавал цветы. «Это провокаторы специально сделали»,— сказала актриса, добавив, что передавшего флаг найти не удалось.

В апреле Виталий Бородин уже обращался в Генпрокуратуру, попросив возбудить три уголовных дела в отношении Лии Ахеджаковой по статье ст. 275 (госизмена), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) за ее «проукраинские высказывания и поступки», а также финансовую поддержку Украины.

85-летняя Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась против российской военной операции на Украине. 10 марта 2023 года в своем письме актриса рассказала, что департамент культуры поддержал решение руководителя «Современника» Юрия Кравца об исключении ее из репертуара театра. Позднее она сообщила, что в тот же день уволилась по собственному желанию. Актриса служила в труппе «Современника» с 1977 года.

Лусине Баласян