Индия вывела на орбиту спутник Aditya-L1 для изучения Солнца

Индийский спутник Aditya-L1 для изучения Солнца успешно вышел на орбиту. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ISRO Фото: ISRO

«Запуск станции Aditya-L1 с помощью ракеты PSLV-C57 завершен успешно. Ракета вывела спутник точно на заданную орбиту. Первая в Индии солнечная обсерватория начала свое путешествие к месту назначения — точке L1 Солнце--Земля»,— сообщила пресс-служба организации в X (бывший Twitter).

Aditya-L1 — первая миссия Индии по наблюдению за Солнцем. В течение четырех месяцев спутник должен дойти на гало-орбиту в точке, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Оттуда станция сможет наблюдать за Солнцем без влияния затмений.

На Aditya-L1 установлено семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. При достижении заданной точки наблюдения спутник сможет отправлять на Землю до 1444 изображений в день.

Миссия должна собрать информацию, которая позволит ученым работать над проблемами нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.

23 августа модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. На следующий день, 24 августа, луноход «Прагьян» проехал по поверхности Луны. Индия стала первой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. В связи с этим 23 августа был объявлен в Индии Национальным днем космоса.

Олеся Павленко