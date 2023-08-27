Индия объявила 23 августа Национальным днем космоса

23 августа — день, когда посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны,— объявлен в Индии Национальным днем космоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«В сегодняшнюю эпоху страна, которая идет вперед в области науки и техники, будет определять карту истории. Чтобы побудить наше молодое поколение участвовать в деятельности в области науки, техники и космоса, мы решили, что 23 августа — день, когда наш аппарат "Чандраян-3" коснулся Луны,— будет отмечаться как Национальный день космоса»,— сказал господин Моди, выступая на заседании в Индийской организации космических исследований (цитата по Hindustan Times).

Нарендра Моди также заявил, что точка прилунения аппарата «Чандраян-3» теперь будет называться «Точка Шива Шакти». Объясняя причины этого решения, премьер-министр Индии сказал: «Мы приветствуем усилия женщин-ученых по успешной космической миссии и посадке "Чандраяна-3" на Луну».

Шива Шакти — одно из важнейших понятий в индуизме. Шакти воплощает женскую энергию и часто изображается как супруга Шивы — одного из трех верховных богов индуизма. В философии индуизма Шакти — символ космической божественной силы и животворящего женского начала.

23 августа посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. На следующий день, 24 августа, луноход «Прагьян», доставленный на борту станции, впервые проехал по поверхности Луны. Индия стала первой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.