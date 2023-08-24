Индийский луноход впервые проехал по поверхности Луны

Индийский луноход «Прагьян» совершил первую поездку по Луне, сообщила Индийская организация космических исследований. Индийский луноход будет изучать породы в кратерах спутника, а также искать воду.

«Луноход миссии "Чандраян-3" сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне»,— говорится в сообщении ведомства на странице в X (ранее Twitter).

Луноход добрался до спутника Земли 23 августа на борту посадочного модуля станции «Чандраян-3». Индия стала первой страной, которая совершила мягкую посадку аппарата на Южном полюсе Луны. При попытке сесть в этом районе 20 августа потерпела крушение российская станция «Луна-25».

За несколько недель до крушения станции «Луна-25» глава NASA Билл Нельсон заявил, что в современной космической гонке участвуют только США и Китай. По его мнению, Россия не сможет в скором времени высадить космонавтов на Луну, а значит, в гонке она не участвует.

Анастасия Ларина