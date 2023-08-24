Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индийский луноход впервые проехал по поверхности Луны

Индийский луноход «Прагьян» совершил первую поездку по Луне, сообщила Индийская организация космических исследований. Индийский луноход будет изучать породы в кратерах спутника, а также искать воду.

«Луноход миссии "Чандраян-3" сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне»,— говорится в сообщении ведомства на странице в X (ранее Twitter).

Луноход добрался до спутника Земли 23 августа на борту посадочного модуля станции «Чандраян-3». Индия стала первой страной, которая совершила мягкую посадку аппарата на Южном полюсе Луны. При попытке сесть в этом районе 20 августа потерпела крушение российская станция «Луна-25».

За несколько недель до крушения станции «Луна-25» глава NASA Билл Нельсон заявил, что в современной космической гонке участвуют только США и Китай. По его мнению, Россия не сможет в скором времени высадить космонавтов на Луну, а значит, в гонке она не участвует.

Анастасия Ларина

Что известно про индийскую лунную станцию «Чандраян-3»

Что известно про индийскую лунную станцию «Чандраян-3»

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...