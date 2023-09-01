IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. за допуск вратаря ЦСКА Федотова к матчу КХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала на 5 тыс. швейцарских франков ($5,6 тыс.) Федерацию хоккея России (ФХР) из-за участия вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче против «Ак Барса» сегодня, 1 сентября. Об этом сказано в заявлении IIHF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Если Иван Федотов продолжит играть без трансфера, IIHF передаст дело в Дисциплинарный совет организации. В этом случае Федотову, ЦСКА и ФХР будут грозить дополнительные санкции.

В 2022 году Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина в составе ЦСКА заключил контракт с клубом «Филадельфия Флайерз». Летом того же года его задержали в военкомате и отправили в воинскую часть для прохождения срочной службы.

Летом 2023 года после окончания службы Федотов заявил о желании продолжить играть за ЦСКА. 8 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала новый контракт с ЦСКА. Национальная хоккейная лига и «Филадельфия» настаивают, что соглашение хоккеиста от 2022 года должно действовать в сезоне-2023/24.

14 августа IIHF дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца и разрешила ему играть за ЦСКА с 1 января 2024 года. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год, до 10 августа 2024-го.

ЦСКА подал апелляцию на это решение. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров говорил, что Федотов сможет сыграть в чемпионате КХЛ против «Ак Барса» в Москве 1 сентября в рамках матча Кубка открытия КХЛ. Федотов заявлен на игру. Сегодня, 1 сентября, КХЛ допустила его до участия в матче по требованию Генпрокуратуры РФ.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Вратарю контракт не писан».

Олеся Павленко