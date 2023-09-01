Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На автора антивоенных граффити Philippenzo завели уголовное дело о вандализме

На уличного художника Philippenzo (настоящее имя Филипп Козлов) завели уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщили издание «Полигон» (признано иностранным агентом) и Русская служба BBC. Ранее он провел суммарно 30 суток в спецприемнике после возвращения в Россию в июле.

Фото: @philippenzo

Фото: @philippenzo

Вчера утром, 31 августа, в квартире Philippenzo прошли обыски. Вечером обыск также прошел в его студии. Следственные действия проходили до поздней ночи, пишет Русская служба BBC со ссылкой на его друзей.

Самого Филиппа Козлова задержали, но позже отпустили под обязательство о явке 4 сентября. Сотрудники полиции изъяли часть его работ во время обыска.

По статье о вандализме господину Козлову грозит до трех лет лишения свободы.

Philippenzo — автор антивоенных граффити. В день России, 12 июня, художник нарисовал граффити «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы. Он сообщал, что после этого к нему пришла полиция, поэтому он уехал в Грузию.

29 июля Филиппа Козлова задержали в аэропорту после возвращения из Грузии. Ему назначили 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). 11 августа сразу после окончания ареста ему снова назначили 15 суток по этой же статье. 26 августа он вышел на свободу после 30 суток ареста.

В 2022 году Philippenzo нарисовал граффити «Цинк наш» к Дню Победы. По его словам, за него его дважды оштрафовали на 40 тыс. и 45 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП).

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...