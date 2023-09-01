На автора антивоенных граффити Philippenzo завели уголовное дело о вандализме

На уличного художника Philippenzo (настоящее имя Филипп Козлов) завели уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщили издание «Полигон» (признано иностранным агентом) и Русская служба BBC. Ранее он провел суммарно 30 суток в спецприемнике после возвращения в Россию в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @philippenzo Фото: @philippenzo

Вчера утром, 31 августа, в квартире Philippenzo прошли обыски. Вечером обыск также прошел в его студии. Следственные действия проходили до поздней ночи, пишет Русская служба BBC со ссылкой на его друзей.

Самого Филиппа Козлова задержали, но позже отпустили под обязательство о явке 4 сентября. Сотрудники полиции изъяли часть его работ во время обыска.

По статье о вандализме господину Козлову грозит до трех лет лишения свободы.

Philippenzo — автор антивоенных граффити. В день России, 12 июня, художник нарисовал граффити «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы. Он сообщал, что после этого к нему пришла полиция, поэтому он уехал в Грузию.

29 июля Филиппа Козлова задержали в аэропорту после возвращения из Грузии. Ему назначили 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). 11 августа сразу после окончания ареста ему снова назначили 15 суток по этой же статье. 26 августа он вышел на свободу после 30 суток ареста.

В 2022 году Philippenzo нарисовал граффити «Цинк наш» к Дню Победы. По его словам, за него его дважды оштрафовали на 40 тыс. и 45 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП).

Олеся Павленко