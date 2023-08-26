Автор антивоенных граффити Philippenzo вышел из спецприемника после двух арестов

Уличный художник Philippenzo (Филипп Козлов) вышел из Люберецкого спецприемника после двух подряд арестов на 15 суток. Об этом он сообщил изданию SOTA. По его словам, оба протокола были выписаны за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

«Это была самая долгая пересадка в моей жизни. Больше услугами этой авиакомпании я пользоваться не намерен»,— сказал художник на выходе.

Филиппа Козлова задержали 29 июля в аэропорту после возвращения из Грузии. 11 августа после 15 суток ареста суд отправил его под арест во второй раз.

Philippenzo — автор граффити «Изроссилование» и «Цинк наш». Граффити «Изроссилование» художник нарисовал в День России, 12 июня, под Электрозаводским мостом на набережной Яузы. По словам художника, после этого к нему пришла полиция, и он уехал в Грузию.

Кроме того, как сообщал сам художник, в 2022 году его дважды штрафовали за граффити «Цинк наш», приуроченное ко Дню Победы,— на 40 тыс. руб. и еще раз на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП).

Анастасия Ларина