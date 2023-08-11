Автор антивоенных граффити Philippenzo повторно арестован на 15 суток

Люберецкий городской суд Подмосковья арестовал второй раз подряд уличного художника Филиппа Козлова, работающего под псевдонимом Philippenzo, по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Как следует из данных в карточке суда, постановление вынесено сегодня, 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Козлов

Фото: @philippenzo Филипп Козлов

Фото: @philippenzo

Филипп Козлов рассказал знакомым, когда они 11 августа приехали к спецприемнику, что его арестовали вчера, 10 августа. Со слов знакомых, которые приводит SotaVision (издание признано иностранным агентом), в суд художника вывезли без адвоката.

В июне Филипп Козлов нарисовал граффити с надписью «Изроссилование» под Электрозаводским мостом на набережной Яузы в Москве. После акции к нему домой пришла полиция. Господин Козлов на некоторое время уехал из страны в Грузию.

В конце июля Филипп Козлов решил вернуться в Россию. Его задержали в аэропорту Домодедово на паспортном контроле. Полицейские утверждали, что он отказался передать им паспорт после допроса сотрудниками ФСБ. 29 июля его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции.

В 2022 году Филипп Козлов нарисовал уличную работу «Цинк наш» с гробами. Акция была приурочена ко Дню Победы. Из-за этого его дважды штрафовали на 40 тыс. руб. и еще раз на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП).

Олеся Павленко