В Москве арестовали художника Philippenzo, автора граффити «Изроссилование» и «Цинк наш»

Суд в Москве арестовал уличного художника из Волгограда Филиппа Козлова, который рисует стрит-арт под псевдонимом Philippenzo. Художник нарисовал работы со словами «Изроссилование» и «Цинк наш». Об аресте сообщила русская служба BBC со ссылкой на адвоката Павла Чикова (признан иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Козлов (Philippenzo)

Фото: @philippenzo Филипп Козлов (Philippenzo)

Фото: @philippenzo

По словам адвоката, художника арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Задержали Филиппа Козлова в аэропорту после возвращения из Грузии.

В день России 12 июня Philippenzo нарисовал в Москве под Электрозаводским мостом на набережной Яузы граффити со словами «Изроссилование». После этого, как сообщил сам художник, к нему пришла полиция, и он уехал в Грузию. Кроме того, раньше на художника составляли протоколы о «дискредитации армии», в том числе за граффити «Цинк наш».

На станции метро «Курская» в Москве есть граффити Philippenzo со словами: «А есть маршмеллоу?» — «Есть марш-марш левой!». Художник делал совместные работы с Ритой Флорес (участница Pussy Riot).

Анастасия Ларина