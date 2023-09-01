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Коммерсантъ FM
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Sony выпустит PlayStation Portal 15 ноября

Японская компания Sony объявила, что аксессуар для PlayStation 5 под названием PlayStation Portal выйдет 15 ноября 2023 года. Это портативное устройство, предназначенное для стрима игр с пользовательской PS5.

У PlayStation Portal восьмидюймовый LCD-экран с разрешением 1080p и частотой 60 Гц, а геймпад поддерживает функцию адаптивных триггеров. Устройство обладает аудиоразъемом 3,5 мм и подключается к PS5 по Wi-Fi. PlayStation Portal выглядит как портативная приставка вроде Steam Deck, однако устройство не сможет работать без привязанной к ней консоли PlayStation 5. Игры будут воспроизводиться путем потоковой передачи изображения с консоли на устройство с помощью функции PS Remote Play.

На момент выхода PlayStation Portal не будет поддерживать стриминг из облака, однако, по мнению The Verge, в будущем это может измениться. Впервые о том, что Sony разрабатывает портативное устройство для стриминга игр с PS5, стало известно в апреле 2023 года. Официально PlayStation Portal представили в мае на презентации PlayStation Showcase.

Евгений Федуненко

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