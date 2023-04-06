Инсайдер: Sony разрабатывает новую портативную консоль со стримингом PS5 игр

Японская компания Sony разрабатывает портативную консоль, основной особенностью которой может стать стриминг игр с PlayStation 5 с помощью функции Remote Play. Об этом сообщает известный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на источники внутри компании. Продукт могут представить уже нынешним летом.

Проект под кодовым названием Q Lite будет требовать для работы наличие у пользователя PlayStation 5. Новая портативная консоль станет не полноценным стриминговым устройством, а взамен будет удаленно воспроизводить игры с пользовательской PS5 с помощью функции Remote Play. Sony ранее снова рекламировала Remote Play, позволяющую играть в игры с PS5 с мобильных устройств и даже с компьютеров.

Q Lite сможет стримить игры с PS5 в разрешении 1080p и с 60 кадрами в секунду. Выглядеть портативное устройство будет как геймпад PS5, только посередине будет 8-дюймовый экран. В консоли также будут присутствовать адаптивные триггеры — функция, ставшая одной из наиболее популярных в геймпаде DualShock 5. Предполагается, что консоль выйдет раньше, чем PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 со съемным дисководом.

Ранее Sony объявила, что в скором времени собирается представить «вторую фазу PS5». Последнее устройство, которое выпустила на рынок Sony,— шлем виртуальной реальности PlayStation VR2, по сообщению Bloomberg, не оправдало ожиданий в плане продаж. Для работы VR-шлема также требовалось наличие PS5.

Евгений Федуненко