Sony представила новое портативное устройство для стрима игр с PS5

Японская компания Sony во время презентации PlayStation Showcase представила новый аксессуар для PlayStation 5 под названием Project Q. Это портативное устройство, предназначенное для стрима игр с пользовательской PS5.

Project Q выглядит как портативная приставка вроде Steam Deck, однако устройство не сможет работать без привязанной к ней консоли PlayStation 5. Игры будут воспроизводиться путем потоковой передачи изображения с консоли на устройство с помощью функции PS Remote Play. Стримить игры можно будет только через Wi-Fi.

У Project Q восьмидюймовый LCD-экран с разрешением 1080p и частотой 60 Гц, а геймпад поддерживает функцию адаптивных триггеров. Устройство должно поступить в продажу в 2023 году, цена пока неизвестна. По мнению The Verge, в будущем на Project Q может появиться функция запуска игр через облачный сервис.

Евгений Федуненко