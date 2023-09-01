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Коммерсантъ FM
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Гостевым домам предложили рейтинг

Нужно ли присваивать классификацию туробъектам частного сектора

Некоторые апартаменты и гостевые дома рискуют пропасть с популярных сервисов бронирования. Речь идет о запрете рекламировать и сдавать в аренду неклассифицированные объекты через агрегаторы. С такой инициативой выступили Российский союз туриндустрии и отельеры. По данным РБК, они отправили свои предложения в Минэкономразвития, и ведомство их рассмотрит. При этом сейчас мини-гостиницы или объекты размещения в частном секторе не могут получить какой-то рейтинг, поскольку для их оценки нет общих критериев. Что по этому поводу думают заинтересованные стороны? Выяснял Владимир Расулов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу в свое время ввели моду присваивать звезды российским гостиницам. С января 2022 года их классификация по уровню комфорта и обслуживания стала обязательной. Впрочем, мини-отелей, гостевых домов, посуточных квартир и апартаментов эта мера не коснулась.

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А ведь такие средства размещения занимают чуть меньше половины от доли легальных гостиниц, возмутились в Российском союзе туриндустрии и предложили создать в стране реестр этих объектов, а затем классифицировать их по примеру отелей. Иначе рынок выглядит непрозрачным, говорит президент РСТ Илья Уманский:

«Поскольку это значительная часть отрасли, нам важно, чтобы пользователь был проинформирован, куда он едет, какого уровня сервис его там ожидает.

Ограничения на рекламу и продажу своих услуг на сайтах агрегаторов или через другие организации как раз должны стать ключевым мотивом, который простимулирует частный сектор в этот реестр попасть и пройти соответствующую классификацию»

Сейчас гостевые дома и мини-гостиницы могут пройти классификацию добровольно. Однако, по словам игроков рынка, опцией пользуются единицы. А сама процедура занимает не один день, поскольку для соответствия стандартам объекту размещения так или иначе приходится что-то исправлять. При этом отдыхающие вряд ли будут ориентироваться исключительно на количество звезд у гостевого дома или квартиры, говорит директор по развитию партнерской сети сервиса «Суточно.ру» Людмила Лаврентьева:

«Это не очень хорошая история для нас как для сервиса, потому что и мы, и другие агрегаторы значительно сократим публикацию доступных для гостей объектов размещения. Вероятность того, что будет легче выбрать, и классификацию этого гостевого дома станут использовать в качестве параметра для выбора, кажется небольшой.

Скорее, гость будет принимать решение, опираясь на отзывы, которые он видит на сервисе, и смотреть, что в этом объекте размещения хорошо или плохо».

Если власти начнут классифицировать не только гостиницы, но и сдаваемые в аренду апартаменты, многие объекты размещения рискуют пропасть из поисковой выдачи и перейдут на малоизвестные площадки. А это может создать больше проблем для туристов, считает руководитель партнерских коммуникаций сервиса «Туту.ру» Наталья Анисимова:

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«Может случиться так, что многие объекты размещения просто исчезнут из ассортимента крупных агрегаторов и перейдут в другие каналы продаж, например, локальные группы в соцсетях и на доски объявлений. В этом случае пользователи могут получить худший опыт с более высокими рисками».

Власти давно пытаются урегулировать статус гостевых домов. Законопроект об их классификации разработали еще два года назад. С тех пор обсуждалось несколько его вариантов, но окончательного решения по этому вопросу нет. Сейчас рынок надеется, что документ рассмотрят в осеннюю сессию, а учет объектов начнется весной 2024 года. Так что следующий сезон отпусков в России рискует стать особенным.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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