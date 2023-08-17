Туротрасль предлагает маневр

Туристическая отрасль попросила снизить налоговую нагрузку. С такой инициативой выступили основные деловые объединения в этой сфере, например, Федерация рестораторов и отельеров, Российская гостиничная ассоциация и некоторые другие. Письмо направили министру экономразвития Максиму Решетникову. С ним ознакомились «Ведомости». Речь идет сразу о нескольких послаблениях: освобождение от НДС всех услуг, которые предоставляют гостиницы, снижение предельной ставки по налогу на имущество, отмена налога на прибыль, снижение ставок страховых взносов и верхней границы для пользователей упрощенного режима.

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Это не только поможет привлечь инвестиции, но и обелить отрасль, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов:

«Та мера, которая была принята по нулевому НДС для отелей, сама по себе не решает проблемы рентабельности отрасли. Потому что, во-первых, это не распространяет на все дополнительные услуги достаточно существенные объемы, особенно для загородных и курортных отелей. Кроме того, это не решает глобально проблему инвестиционной привлекательности отрасли. Именно поэтому и предложили рассмотреть вариант налогового маневра.

Какие проблемы данные меры еще помогут решить? Выравнивание налоговой нагрузки между малым, средним и крупным бизнесом, легализация, соответственно, стимулирование бизнеса на то, чтобы работать в белую и платить налоги. Потому что часть посуточных сервисов, часть небольших гостевых домов зачастую находится в серой и черной зоне.

Плюс, есть давняя проблема — оплата труда в отрасли находится не на самом высоком уровне. Поэтому есть, безусловно, сложности с привлечением персонала, дефицит сотрудников. Этот налоговый маневр приведет и к тому, что будет больше возможности для повышения фонда оплаты труда в индустрии».

В Минэкономразвития «Ведомостям» сообщили, что собрали все предложения от туристической отрасли, но оценивать их пока отказались. Как утверждают деловые объединения, сейчас рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения практически равна нулю. Инвесторы больше интересуются небольшим бизнесом, который пользуется плюсами упрощенного налогового режима.

Это в том числе связано с тем, что сроки окупаемости крупных объектов сильно выросли, отметил управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«Средства размещения, в данном случае мы говорим про большие отели, санатории, дома отдыха, имеют довольно серьезные сроки окупаемости. Раньше на это уходило 10-12 лет, и это было очень много, а сейчас — до 20-25 лет. Поэтому абсолютно любые существующие возможные формы экономии на всякого рода выплатах, естественно, формируют более привлекательную почву и дают возможность инвесторам пересматривать финансовые модели и строить больше дорогих объектов.

Надеюсь, что власти пойдут на снижение налоговой нагрузки потому, что наша туристическая отрасль настолько мала, а количество качественных средств размещения так ничтожно, что на общем фоне это будет незаметно. То есть не произойдет какого-то резкого оттока платежей, мы не создадим никакой серьезный дефицит в этом, а, наоборот, простимулируем создание новых комплексов, которые сформируют новые туристические и бизнес-потоки».

До сегодняшнего дня подобные послабления для туристической сферы вводили локально, например, они действовали на протяжении 2022 года в Санкт-Петербурге.

В прошлом году отрасль заплатила в бюджет более 58,5 млрд руб. По расчетам деловых объединений, если налоговая нагрузка снизится, то поступления сократятся примерно на 5 млрд руб.

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Елена Иванова