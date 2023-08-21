Отели охлаждают прайсы

Отельеры готовятся к снижению цен. В бархатный сезон туры по стране станут дешевле августа минимум на 20%, утверждают опрошенные “Ъ FM” представители отрасли. В топе предпочтений на осень — пляжные направления, где вместе с Сочи и Анапой по числу бронирований лидирует Абхазия. А дешевле всего в сентябре можно отдохнуть в Крыму, сообщил “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Но россияне предпочитают ехать в Дагестан. Сколько стоит отдых в бархатный сезон? И куда еще, кроме моря, отправляются туристы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Бархатный сезон в России будет продолжительным. И если верить прогнозам Гидрометцентра, продлится он на курортах Черного моря до 10 октября. Валютные колебания на прошлой неделе совпали с высоким бронированием, говорят собеседники “Ъ FM”. Клиенты пытались зафиксировать цены. Но отельеры утверждают: падение рубля никак не сказывается на стоимости размещения, а вот спрос — да, и он значительный.

На Сочи приходится 30% бронирований, на Анапу — 25%. Далее идет Абхазия, куда едут чаще, чем в Геленджик. Республика в этом году существенно расширила гостиничный фонд, туда зашли и московские инвесторы, открыв спа-отели и зоны анимации. И цены там приятнее. В Сочи стандартная «тройка» на этой неделе стоит от 200 тыс. руб. на троих за семь дней, в Абхазии — на 40 тыс. руб. дешевле, а с сентября туда можно съездить за 120 тыс. руб. вместе с авиабилетами, говорит коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах:

«В Сочи, если мы говорим о бюджетных объектах, малых отелях, гостевых домах и апартаментах, то они начинают снижать цену уже где-то с 20-25 августа. Что касается штатного изменения цен, то крупные объекты уменьшают стоимость размещения где-то с 10-15 сентября.

В бархатный сезон разница в цене по сравнению с пиковым периодом лета составляет от 20% до 50% в сторону снижения. Все зависит от отеля, дат, курорта.

А самые приятные цены туристов ожидают в промежуточную неделю, добавляет Оксана Булах. Это последние дни августа перед школой и до 4 сентября. Закрытие Европы, сверхдорогая Турция и низкий курс рубля не оставляют особого выбора. В 2023 году спрос на российские курорты в бархатный сезон выше на 20%, чем в 2022-м, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Цены снижаются по отношению к августу. Повышение год к году незначительное. По Краснодарскому краю — плюс 5%, по ряду регионов прирост вообще нулевой, по Крыму цены на 15-17% ниже, чем год назад. Есть перегретые направления — Золотое кольцо, Дагестан, где спрос в последние два года рос достаточно интенсивно, а строительство новых отелей за ним не успевало.

Если туристов больше, чем мест размещения, цена будет расти».

А цены в гостиницах того же Золотого кольца выросли так, что многим уже не по карману. Они начинаются от 10 тыс. руб. за сутки, причем, это просто гостевой домик, даже не «три звезды». Сорваться туда на выходные уже не получится, все забронировано еще весной.

В Плесе, что называют «волжской Ривьерой», свободных номеров нет до начала октября, исключение — будние дни. Можно заехать, вернее, зайти в те же места по воде. На осенний период запланировано около 400 вариантов круизов по всей России, сообщил “Ъ FM” замгендиректора по развитию компании «Водоходъ» Илья Суховольский:

«Сентябрь в круизном бизнесе — низкий сезон. Отличие от летних цен составляет 15-20% в меньшую сторону. И круизы выходного дня, и длинные маршруты от недели и больше. Продолжаем нашу традицию тематических круизов. Как один из вариантов — круизы с участием сомелье и дегустациями винных напитков. Круизы "Академия вина" будут проходить в разных регионах, в том числе с отправлением из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы».

Круизы выходного дня с отправлением из Москвы стоят в сентябре от 20 тыс. руб. на человека. А до Валаама вообще от 13 тыс. руб., если выходить из Санкт-Петербурга. И перегретый Краснодарский край все равно выходит дешевле. Средний чек в Сочи в отель «три звезды» на те же даты — 40 тыс. руб., но это на двоих с перелетом, трехразовым питанием и за неделю.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".