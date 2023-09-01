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Коммерсантъ FM
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Tesla представила модернизированную Model 3

Сегодня, 1 сентября, Tesla представила новую модификацию своей самой массовой машины — Model 3. Главная особенность новой модификации — пробег от одной зарядки будет на 9% больше, чем раньше, и составит 606 км. Компания также сообщила, что у новой версии будет улучшенная акустическая система, более удобный салон, а заднее сиденье оснащено собственным дисплеем. Кроме того, немного изменился дизайн передней части кузова, что улучшит аэродинамические характеристики автомобиля.

Фото: Florence Lo / Reuters

Фото: Florence Lo / Reuters

Новый вариант Model 3 будет выпускаться для Китая, Европы, Ближнего Востока, Японии и Австралии. Его стартовая цена на 12% выше цены предыдущей версии — $35,8 тыс. Предполагается, что выпуск модернизированной модели начнется на заводе в Шанхае. Tesla уже начала собирать предзаказы, поставки на китайский рынок должны начаться в IV квартале.

Для Tesla это первый запуск новой или модернизированной модели с 2020 года, когда она представила Model Y. В текущем году компания планирует начать массовое производство электрического пикапа Cybertruck в Китае. В последнее время Tesla и в целом наращивает производство в Китае: в июле она продала 64,3 тыс. произведенных в стране электромобилей — на 31% больше, чем годом ранее.

Производителя электромобилей обвинили в установке ПО, завышающего показатели ожидаемого запаса хода, подробнее об этом — в материале «Ъ» «У Tesla появился свой ''дизельгейт''».

Яна Рождественская

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