У Tesla появился свой «дизельгейт»

В калифорнийский суд поступил иск нескольких владельцев электромобилей Tesla, обвиняющих компанию в установке незаконного программного обеспечения, которое, как они утверждают, значительно завышает показатель ожидаемого запаса хода. Об этом сообщило агентство Reuters. Судебное дело может обернуться большими репутационными и финансовыми проблемами для компании, поскольку истцы уже предложили остальным владельцам электромобилей присоединиться к иску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters

Поводом для подачи иска стало расследование Reuters, опубликованное на прошлой неделе. В нем утверждалось, что Илон Маск еще около десяти лет назад распорядился, чтобы инженеры компании разработали ПО, которое выводило бы на бортовой монитор электромобиля чересчур оптимистичный прогноз запаса хода при полном заряде батареи. При этом как только аккумулятор разряжался наполовину, показатель ожидаемого запаса хода начинал стремительно падать. В результате, как отмечают истцы, порой реальный расход заряда оказывался вдвое больше, чем ожидаемый.

Понимая, что отображение неверных данных может привести к тому, что водитель не сумеет верно рассчитать дорогу до ближайшей зарядной станции, в компании решили «спрятать» от водителей часть заряда батареи: даже когда на монитор выводится сообщение о нулевом уровне заряда, на самом деле у водителя остается еще порядка 24 км на то, чтобы добраться до зарядной станции.

Кроме того, столкнувшись с валом недовольных клиентов, решивших, что с аккумуляторами на их электромобилях что-то не так, Tesla стимулировала своих сотрудников, чтобы те отменяли как можно большее количество визитов клиентов в сервисные центры.

Обычно тем сообщалось, что удаленная диагностика показала исправность аккумулятора и в непосредственном посещении сервисного центра нет необходимости.

«В офисе компании в Неваде некоторые сотрудники праздновали отмену назначенных встреч, отключая звук своих телефонов и ударяя по металлическому ксилофону, вызывая тем самым аплодисменты коллег, которые иногда стояли на столах. Команда часто отменяла сотни посещений в неделю, а сотрудников оценивали по среднему количеству перенесенных встреч в день»,— говорится в расследовании.

Истцы обвиняют компанию в нарушении условий гарантийного обслуживания, а также мошенничестве и недобросовестной конкуренции, так как завышение показателей ожидаемого запаса хода подстегивало клиентов Tesla приобретать электромобили именно этой компании.

Известно, что Tesla не единственный производитель электромобилей, который так или иначе может завышать показатель ожидаемого запаса хода. В апреле этого года международная организация SAE International, объединяющая автоинженеров из разных стран мира, опубликовала исследование, показавшее, что запас хода у электромобилей в среднем на 12,5% ниже заявляемого производителями. Тем не менее и расследование Reuters, и исковое заявление отмечают, что цифры, заявляемые Tesla, даже на этом фоне выглядят менее точными.

В начале января этого года власти Южной Кореи потребовали от Tesla уплатить штраф в размере $2,2 млн, так как компания не предупреждала адекватным образом, что при падении температуры воздуха запас хода электромобилей снижается.

В нынешнем иске, как сообщается, не указана конкретная сумма компенсации, которую требуют от компании истцы. Это связано кроме прочего и с тем, что, как отмечает агентство, иск составлен так, чтобы иметь возможность представлять интересы всех проживающих в Калифорнии покупателей новых электромобилей Tesla Model 3, Model S, Model Y и Model X.

Ни после публикации расследования Reuters, ни после подачи иска представители Tesla не стали отвечать на запросы агентства с просьбой прокомментировать происходящее.

Кирилл Сарханянц