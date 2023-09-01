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Коммерсантъ FM
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Африканский союз приостановил участие Габона в организации

Совет Африканского союза решил приостановить участие Габона в деятельности организации. Эти меры приняты из-за произошедшего в стране военного переворота.

В сообщении совета, опубликованном в Twitter, говорится, что он «решительно осуждает военный захват власти» в Габоне. Его участие в организации приостановлено «до восстановления конституционного порядка в стране».

На прошлой неделе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. Его семья правит страной уже 56 лет. 30 августа военные Габона объявили о захвате власти и поместили господина Ондимба под домашний арест, а одного из его сыновей арестовали за госизмену.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Габон».

Лаура Кеффер

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