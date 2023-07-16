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Коммерсантъ FM
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Данные высшего уровня

Власти анонсировали новый нацпроект по цифровой трансформации

Владимир Путин предложил правительству за год разработать нацпроект по запуску в РФ экономики данных. По замыслу властей, он не только объединит существующие инструменты развития цифровой экономики, технологий искусственного интеллекта и других хайтек-проектов, но и позволит выстроить единый механизм создания и внедрения разработок. Нацпроект должен охватить все этапы жизни данных как ключа к новому этапу цифровой трансформации. Эксперты надеются, что формат нацпроекта позволит решить и нынешние проблемы с открытостью и доступом к госданным, а также даст возможность работать с обезличенными массивами информации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года Владимир Путин предложил 13 июля в ходе Форума будущих технологий. Президент пояснил, что речь идет не только об объединении действующих инструментов поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, но и о выстраивании «целостного механизма» создания и внедрения передовых разработок.

Нацпроект должен охватить все этапы жизни данных: сбор, передачу и развитие систем связи, хранение, защиту, стандарты и протоколы работы с данными, обработку и анализ.

Частью проекта станут «дорожные карты» по квантовым коммуникациям и вычислениям (им главным образом и был посвящен прошедший форум). Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что проект — «практически страховка, что научные разработки будут продолжаться в отсутствие сформулированного сейчас большого гарантированного спроса» на них. Отметим, что повышенный интерес властей именно к «квантам» можно объяснить импульсом, который они способны придать цифровому развитию. Пока главный заказчик исследований — государство, по словам Дмитрия Чернышенко, на три года в бюджете на квантовые вычисления выделено 28 млрд руб., на квантовые коммуникации — 13 млрд руб.

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Впрочем, главный вопрос дальнейшего цифрового развития — это все же проблема данных. По словам заместителя главы Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павла Рудника, перспективные цифровые технологии, включая искусственный интеллект и интернет вещей, основаны именно на данных, широкое внедрение инноваций предполагает постоянное производство и обращение больших объемов информации, и в этой сфере есть задачи, требующие вмешательства государства: необходимо сформировать механизмы взаимодействия производителей и потребителей данных, в том числе урегулировать процессы купли-продажи, обмена массивами данных и их обогащения участниками рынка.

В стране уже создана разветвленная ИКТ-инфраструктура, и устранение барьеров и ограничений в сфере данных обеспечит условия для реализации накопленного потенциала, полагает эксперт.

Новый нацпроект, по его мнению, позволит привлечь ресурсы и административное внимание к проблемам развития цифровой экономики.

«В основном они связаны с регуляторными барьерами в части доступа к госданным, с возможностями работы с обезличенными и анонимизированными массивами данных, с тайнами»,— отметили в пресс-службе Ассоциации больших данных. Там рассчитывают, что нацпроект позволит комплексно взглянуть на эти вопросы и инициирует проведение соответствующих реформ.

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В свою очередь, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в своем Telegram-канале отметил, что президент ничего не сказал про открытость данных. «Явный акцент на экономику данных без открытости — это "игра" в сторону крупных корпораций, договаривающихся с государством по использованию персональных данных граждан, и, наоборот, все больший сбор информации о гражданах государством через корпорации»,— полагает он.

Венера Петрова

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