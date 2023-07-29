«Юнистрим» в Таджикистане работает только с рублями

Переводы в российской системе «Юнистрим» из Таджикистана и в республику возможны только в рублях, сообщил местный Национальный банк. Ограничения ввели после того, как система подпала под санкции США. В Нацбанке уточнили, что переводы возможны без открытия банковского счета.

«Банковская система Таджикистана создала благоприятные условия, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, и в настоящее время граждане могут осуществлять переводы денежных средств в иностранной валюте долларов США, евро и российских рублей по системе SWIFT, используя банковский счет, банковскую карту, электронный кошелек»,— говорится в пресс-релизе на сайте банка.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло «Юнистрим» в санкционный список. После этого сотрудничество с платежной системой приостановило несколько грузинских банков. Об аналогичном решении также заявили банки Армении, Киргизии и Узбекистана.

О последствиях ограничений — в материале «Ъ FM» «"Юнистрим" подстраивается под санкции».

Лаура Кеффер