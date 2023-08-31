Власти объявили полную ликвидацию пожара в Геленджике

31 августа в 11 часов была объявлена полная ликвидация мощного пожара на склоне Маркотх в Геленджике. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. О завершении спасательных работ сообщил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

«Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это еще одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу»,— сказал Вениамин Кондратьев.

В ГУ МЧС по Краснодарском краю сообщили, что был проведен мониторинг наземной группировкой и отделением беспилотной летательной авиации. Новых очагов пожара обнаружено не было.

На тушение пожара у спасателей ушло почти двое суток. Возгорание произошло днем 29 августа в доме местного жителя, огонь начал стремительно распространяться. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га, к вечеру она увеличилась до 30 га, а уже на утро составила более 118 га.

С огнем боролись самолеты-амфибии МЧС России и два вертолета Ми-8. В ночь с 29 на 30 августа на борьбу с пожаром вышли 200 добровольцев. Всего в ликвидации пожара участвовали более 500 человек и 90 единиц техники.

Виновник пожара был оперативно задержан полицией. 30 августа в отношении него завели уголовное дело.

По мнению эколога Евгения Витишко, ущерб от пожара в Геленджике может составить миллиарды рублей. На восстановление уникальной природы Маркотхского хребта уйдет 10–15 лет.

Татьяна Ручкина

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