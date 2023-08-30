Мэр Алексей Богодистов: площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 га

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 га. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

К ликвидации пожара привлечено более 80 единиц техники и 440 человек. Помощь в тушении оказывают подготовленные добровольцы. На место тушения из аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) вылетел самолет-амфибия МЧС России. Утром 30 августа к месту пожара также были направлены два вертолета МИ-8.

Пожар начался днем 29 августа на площади 1,5 га, предварительно, из-за пожара в частном доме местного жителя. За день авиация сбросила 135 тонн воды. Ночью на место прибыла аэромобильная группировка МЧС.

Татьяна Ручкина

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