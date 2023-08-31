Эколог: на восстановление природы после пожара в Геленджике уйдет 10–15 лет

По предварительным подсчетам, для восстановления природы на территории Маркотхского хребта в Геленджике после мощного пожара потребуется 10–15 лет. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил член экологической комиссии СПЧ при губернаторе Краснодарского края, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

«Помимо деревьев, в парке много краснокнижных животных и насекомых. Это уникальный объект, где обитает и черепаха Никольского»,— отметил Евгений Витишко.

Он предполагает, что в крае могут провести высадку погибших деревьев. Евгений Витишко считает, что для этого средств и сил в регионе достаточно.

Эксперт оценивает ущерб от произошедшего в Геленджике пожара, площадь которого достигала 118 га, в миллиарды рублей. Возгорание удалось локализовать более чем через сутки. Ликвидация пожара до сих пор не объявлена.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Кубань» — «Ущерб уйдет в гору».

Татьяна Ручкина

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