Эколог оценил ущерб от пожара в Геленджике в миллиарды рублей

Ущерб от произошедшего в Геленджике пожара может составить миллиарды рублей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил член экологической комиссии СПЧ при губернаторе Краснодарского края, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

Он отметил, что ущерб на особо охраняемой территории, которой является природный парк «Маркотх», рассчитывается по-другому. Эксперт считает, что в локализации вспышки не были предприняты все необходимые меры, из-за чего не удалось сдержать распространение огня. Евгений Витишко подчеркнул, что проконтролировать всю территорию сотрудники парка не могли из-за отсутствия у учреждения собственника или дирекции.

«Важный момент — это горный рельеф, где достаточно сложно тушить пожар. Кроме того, боюсь, что не были предприняты никакие противопожарные меры. Даже такие простые, как опашка противопожарной полосы»,— отметил эколог.

Пожар вспыхнул на Маркотхском хребте в Геленджике днем 29 августа. Огонь распространился на территории 1,5 га. Утром 30 августа площадь пожара достигла 118 га. К вечеру его удалось локализовать.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Кубань» — «Ущерб уйдет в гору».

Татьяна Ручкина

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