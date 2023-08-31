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Коммерсантъ FM
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Россельхознадзор не выявил радиоактивную рыбу после сброса воды с «Фукусимы»

Россельхознадзор провел анализ 443 партий рыбы, которая была добыта в российских регионах вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». Превышений радиологических показателей не выявлено.

Анализ проводила подведомственная Россельхознадзору Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Рыба была добыта в промысловых подзонах нескольких регионов. «Положительных выявлений не обнаружено»,— говорится в сообщении приморского управления Россельхознадзора.

В августе было проведено 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели. Мониторинг проводится на ежемесячной основе, но в последнее время он был усилен из-за событий в Японии. Проводилась проверка трески, камбалы, минтая, палтуса, лососевых пород, фарша, консервов, крабов и других видов продукции. Усилен контроль над зонами вблизи места сброса — в Приморье, Сахалинской области, на Камчатке и Чукотке. В августе также проведены исследования рыбной продукции из Мурманской и Магаданской областей, Хабаровского края и китайской провинции Шаньдун.

Японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС в океан 24 августа. Китай назвал это решение крайне эгоистичным и полностью запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты.

О последствиях сброса воды для Японии — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Леонид Уварчев

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