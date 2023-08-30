Аксенов сообщил о сбитой крылатой ракете над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО над восточной частью Крыма была сбита крылатая ракета. Господин Аксенов не уточнил, есть ли в результате атаки пострадавшие и разрушения.

Советник главы Крыма Олег Крючков добавил в своем Telegram, что из-за падения обломков ракеты загорелась трава в поле. Также осколки повредили линию электропередачи. По его словам, аварию обещают устранить в течении часа.

Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что взрыв произошел в Феодосии.

28 августа Минобороны РФ сообщало о перехвате украинской крылатой ракеты у побережья Крыма. Почти за час до этого системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа на севере и западе полуострова. Вчера, 29 августа, Минобороны также сообщало о перехвате дрона ВСУ над Черным морем, где именно — не уточнялось.

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