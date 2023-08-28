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Коммерсантъ FM
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Минобороны: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на севере и западе полуострова силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника. Информацию о пострадавших и разрушениях он не привел. Министерство обороны РФ сообщило, что украинские БПЛА были уничтожены в 10:30.

Сегодня, 28 августа, рано утром в Люберцах средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы беспилотник. Минувшей ночью также сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Брянской области. Интенсивность атак БПЛА на регионы России увеличилась в последние несколько недель.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

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