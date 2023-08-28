Минобороны сообщило об уничтожении крылатой ракеты ВСУ над побережьем Крыма

Силы противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую крылатую ракету, сообщило Министерство обороны России. О пострадавших не сообщается. Попытка атаки, по данным ведомства, была пресечена около 11:30 мск.

По данным Минобороны, за час до этого Крым попытались атаковать два беспилотника. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что они были сбиты силами ПВО на севере и западе полуострова. О пострадавших также не сообщалось. Это третья атака БПЛА на регионы России, о которой сообщалось сегодня, 28 августа. Минувшей ночью летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит силами ПВО в Люберцах, еще два — в Брянской области.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян